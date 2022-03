Protalento se enfoca en llegar a India y Brasil

La ejecutiva colombiana Juanita Ordóñez, dejó su papel de Industry Manager de educación desde México para toda la región - sin Brasil y Perú- en Google, para asumir como Co-Founder and Growth de Protalento. Su misión será ampliar los horizontes de la plataforma para impactar con oportunidades laborales a millones de personas, dice.



¿Cómo se da su vinculación a Protalento?

En estos 8 años en los que trabajé en Google me dio orgullo ver cómo a través de sus diferentes productos le genera un impacto positivo a millones de personas en el mundo. En uno de los trabajos me encontré con que en el mundo la fuerza laboral es de 3.300 millones de personas, de las cuales 2.000 millones trabajan en la informalidad. Ahí me reencontré con Juan David Aristizábal, fundador de Protalento, y nos dimos cuenta que ese es el propósito que nos une.



¿Cómo materializar ese propósito?

Lo que hacemos en Protalento, haciendo analogía, es como el Tinder entre las empresas y el talento. Recibimos las necesidades de perfiles de las empresas y nosotros con esa información vamos y buscamos a los talentos, cuando los encontramos diseñamos rutas de estudio aceleradas en línea de máximo 8 meses, donde les enseñamos la habilidad técnica que pide la empresa. También los ayudamos a subir de nivel de inglés e incorporamos capacitación en torno a habilidades para la vida para volverlos empleables. Después de los análisis sobre las economías, definimos las 5 geografías en las que nos vamos a enfocar en ProTalento.



¿Cuál es la meta?

Estamos en Colombia, este año abrimos México como ‘hub’ de Centroamérica. A futuro la meta es expandirnos a India, Brasil y Sudáfrica, los países con mayores tasas de informalidad y falta de educación superior.



Para englobar la cifra, esto nos permite llegar a una oportunidad de impacto de 876 millones de personas que están en estas condiciones y ahí lo ató con lo que decía al comienzo de Google, uno como mide el éxito del impacto de una compañía tecnológica es cuando llega a 1.000 millones de usuarios, entonces esto nos va a permitir tener mucho foco y desde mi rol acelerar el crecimiento de Protalento para que sea cada vez mayor.



¿Cómo están hoy, para entender el punto de partida de esas metas ambiciosas?

Hoy tenemos 800 estudiantes en Colombia, y con México y El Salvador, la expectativa es impactar a 150.000 jóvenes a finales de 2022.



¿En qué tiempo se daría el ingreso a los otros mercados?

El año pasado fue el de los cientos que nos permitió probar el producto, este año es el de los miles que nos está permitiendo traer gente más senior al equipo y robustecer nuestro producto para prepararnos a que del 2022 al 2023 ya pasemos al orden de los millones. Tenemos una estrategia de crecimiento escalonada por todo lo que eso representa en infraestructura, en procesos, en gente y demás.



¿Y tienen un plazo de ingreso por países?

La idea es que el crecimiento se logre de la mano de los clientes y año tras año, pero nuestra expectativa de crecimiento es tan clara y definida que hoy parte de nuestros inversionistas son de la India, son de Sudáfrica y son personas que ya tienen experiencia.



¿El capital es suficiente para desarrollar un plan tan robusto?



Tendrán que venir capitalizaciones futuras. En este momento el capital es suficiente para la expansión acelerada que estamos buscando tener para México y Centroamérica. Tenemos que mantener el foco e ir haciendo las cosas bien.



El otro tema son los contenidos ¿Cómo los trabajan?



Una de las barreras de transformación de esta industria es que la producción de contenidos es muy costosa y sobre todo cuando uno piensa hacerla para cada una de las geografías.



Y esa es justo una de las ventajas competitivas de Protalento porque nosotros no producimos ese contenido, lo que hacemos es curarlo por medio de los partners que ya existen. En números absolutos, por ejemplo hoy en día existen más de 16.000 escuelas en línea en el mundo que han ido creciendo y acelerándose por el tema de la pandemia.

Entonces nosotros al final lo que terminamos es siendo un integrador y una solución de punta a punta, y cumplimos con las expectativas de los clientes.



¿Cómo trabajan en inclusión?

No es que seamos muchas mujeres o muchos hombres, sino que buscamos el equilibrio. Procuramos tener un equipo diverso, no solo en género, sino en pensamiento, en experiencia, en determinaciones.



Creo que hablar solo del género se queda corto porque el sello de Protalento es lograr la diversidad y la inclusión de oportunidades. Tenemos algunos números que pueden ser interesantes.



Digamos algunos números. De nuestros 800 estudiantes, el 80 % son personas que no estaban en la educación o no tenían un empleo formal. Algo que acompaña a esto es que en las plataformas digitales y los cursos digitales, el porcentaje de abandono es del 60 % y en nuestro caso es solamente del 3 %.



¿Qué proyectos tienen?



Por ejemplo, en Colombia estamos cerrando convenios con Bancolombia y Davivienda, con ese tema de inclusión y de diversidad que estamos hablando y ellos entendiendo que Protalento llega a esas primeras generaciones de la familia, que por primera vez acuden a estudiar en la educación superior y además se van a bancarizar.



Con ellos tenemos ambiciones del orden de millones para impactar y transformar la vida de las personas que hoy no estaban accediendo a este nivel de estudio, al empleo formal y a la bancarización.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO​