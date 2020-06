Prueba piloto a cuenta gotas en centros comerciales de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá decidió utilizar la llave de la gradualidad para la prueba piloto de reapertura de centros comerciales en la capital.



(Estos son los cuatro centros comerciales de Bogotá que abren hoy).

Esto, mientras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, han adoptado estrategias más rápidas, según el reporte de las autoridades en cada una de esas capitales.



Ayer mismo, la Secretaria de Desarrollo Económico de la capital colombiana anunció el visto bueno para que inicien operaciones Unicentro, Hayuelos, Santafé y Gran Estación en el arranque de esta nueva fase que irá del 8 al 14 de este mes.



Según explicó esa dependencia, el reinicio de la operación de esos complejos, servirá como guía y acompañará también en este proceso de apertura gradual a los medianos y pequeños comerciantes. Datos de la propia Alcaldía indican que en la ciudad operan 69 centros comerciales en las 20 localidades con áreas superiores a los 5.000 metros cuadrados de área comercial. En total tienen más de 2 millones de piso de ventas y 13.729 locales.



La decisión de hacer una apertura a ‘cuenta gotas’ de los centros comerciales se oficializó hasta ayer en la mañana, luego de que el fin de semana se hicieron anuncios de que el plan piloto contemplaba una lista de 22.



Así se desprendió de una presentación que hizo la Alcaldesa Claudia López, al lado de representantes de Fenalco Bogotá y de Acecolombia, el gremio de los Centros Comerciales, en un recorrido que hizo por varios de estos lugares el sábado pasado.



La expectativa de los comerciantes es que de aquí al 14 de junio los otros entren al piloto, con anuncios periódicos sobre los autorizados. Para esto, debieron inscribirse para aplicar al grupo de los que harán parte de esa fase, trámite que también hicieron los almacenes.



Según la Alcaldesa López “esta semana solo vamos a hacer pilotos y a partir del 15 de junio decidiremos cuántos abren y en qué condiciones”.



Sobre la gradualidad del plan piloto y la definición la estrategia, la Secretaría de Desarrollo Económico, dijo que tras una reunión realizada con diversos integrantes de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), la Federación Nacional de Comerciante (Fenalco Bogotá Cundinamarca), todos los participantes expresaron su compromiso de aumentar sus protocolos para preservar la salud de los clientes.



“Bajo los estándares anteriores cada centro comercial debe establecer sistemas de tecnología eficaces, que midan en tiempo real el aforo para controlar el número de visitantes que no debe superar en ningún caso el 35% de su capacidad”, dijo.



En ese sentido, deberán además continuar con sus planes para garantizar la adecuada movilidad tanto de sus empleados como de sus clientes.



Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, explicó que durante la reunión, se acordó que los baños de los diversos centros comerciales que entran a la figura de piloto, más los que se irán sumando, deberán operar al ciento por ciento tanto en sus unidades sanitarias como en las de lavamanos, con el objetivo de que los clientes y trabajadores mantengan, de forma periódica, las medidas de higiene y el lavado de manos.



Agregó que “si bien los menores de edad pueden salir de sus casas, a fin de tomar aire, disfrutar del sol y caminar, se recomienda que éstos no sean llevados a los centros comerciales para de esta manera proteger su salud y la de sus acompañantes”.



Recordó que las plazoletas de comidas que operarán bajo la figura de piloto no estarán abiertas para atención al público, sino exclusivamente para domicilios.



REPORTES DE LAS CIUDADES



En otras capitales la reapertura del comercio se ha llevado con más celeridad. Medellín es la que muestra más avances: desde el 4 de junio opera sus centros comerciales y desde ayer, y en la medida que cumplan con protocolos, se tiene previsto que retomen actividades más de 20.000 comercios. En Cali, del 5 al 7 de junio, el plan piloto aplicó para 5 complejos de 17 agremiados, y hoy empezó la operación de los que faltaban. El reporte es que la ciudadanía colaboró con las normas de acceso y circulación. En Barranquilla, de los 53 centros registrados, 31 centros comerciales iniciaron actividades desde el domingo. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de esa capital, en el transcurso de la semana se revisarán los protocolos a los que faltan.