‘Pruebas PCR seguirán en la cotidianidad’

El laboratorio Synlab, el más grande de Europa y tercero en Latinoamérica que ha tenido una expansión en el último año en Colombia por la necesidad de pruebas, ahora innova con un nuevo diagnóstico para detectar los anticuerpos que tiene una contra el coronavirus.



(No se pueden exigir pruebas Covid-19 para trabajar).

Sándor T. Spakovszky, el CEO de Synlab Colombia, habló de la novedad, del crecimiento que los diagnósticos han tenido durante la pandemia, la capacidad del país y el momento epidemiológico del país.



A lo largo de la pandemia, el país no había tenido una positividad tan alta como ahora, ¿eso qué significa?



Claramente esta tercer ola, según lo que informa el ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud ha traído más mortalidad y una más alta positividad de pruebas en el país, lo cual ha sido todo un reto por la curva epidemiológica.



Al mismo tiempo, está la necesidad de los otros pacientes que no son covid y que siguen demandando su cuidado cotidiano de salud. Al final del día nos estamos enfrentando a un tema de salud pública en un contexto fuerte de pandemia.



En medio de este contexto apuestan por una nueva prueba, ¿cuál es la diferencia?



Nosotros en Colombia tenemos un portafolio muy grande de pruebas porque somos la unión de varios laboratorios. En tiempos normales estamos procesando más de 12 millones de pruebas de distintos tipos de complejidad y tenemos una red muy grande en el territorio con casi 200 sedes en 18 departamentos.



Para nosotros es necesario incluir nuevas soluciones diagnósticas en nuestro portafolio y la novedad ahora es la prueba cualitativa de anticuerpo igG (Spike) del virus Sars-cov-2, que es el del coronavirus.



Esta prueba que se hace con una muestra de sangre normal y se le puede aplicar al paciente que se vacunó para evaluar la respuesta inmune que la vacuna ha generado en su cuerpo.



Como la pandemia es algo nuevo y las vacunas son de emergencia a las otras que ya se conocían, así se puede medir en momentos posteriores a la vacunación la parte cuantitativa de los anticuerpos que tiene una personas contra el virus y además permite saber que tipo de protección le ha dado la proteína Spike, que es la unión del virus con las células humanas.



Lo recomendable es que se tome dos semanas después de la segunda dosis de la vacuna o a la semana siguiente de la dosis para poder ver la respuesta que ha tenido la vacuna en el cuerpo, y eso es lo interesante que deja ver la reacción de cada persona.



¿Es posible que luego de exigir la vacuna se pueda pedir una prueba de estas?



Pues ya los científicos y las farmacéutica que han hecho las vacunas tendrían como medir la cobertura real en una persona específica. Ya se habla de vacunas de refuerzo y de momentos en los que se debe repetir la cobertura de la vacuna porque una sola aplicación no da inmunidad completa.



Esta prueba tiene un costo entre los 60 mil o los 70 mil pesos y las aseguradoras no la tienen incorporada ni disponible, porque el enfoque de ellas está en curar y cuidar a los enfermos además de darles la atención que requieren.



Inicialmente, estará solo disponible para los particulares y luego dependerá de como evolucione la pandemia y los requerimientos que tengan las EPS y los pacientes a quienes servimos y por quienes estamos actualizando las pruebas disponibles.



¿Cómo les ha ido en el país?



Desde el inicio de la pandemia hemos apoyado la lucha contra la covid-19 y hemos estado autorizados por el Instituto Nacional de Salud para hacer las pruebas PCR, somos el 12% de la capacidad de detección de Colombia y procesamos en las principales ciudades con los tiempos que requieren los médicos tratantes para realmente actuar rápidamente al confirmar la infección por el virus.



Al inicio, por la falta de vuelos comerciales tuvimos que fortalecer nuestra capacidad de logística, también la trazabilidad de las pruebas y nuestro propio software.



La pandemia nos exigió un cambio de recursos que ya teníamos. Nosotros podemos hacer entre 7.000 y 8.000 PCR al día y no es porque iniciáramos de cero, tenemos un equipo humano calificado en la técnica de la PCR que ya era conocido y lo que hicimos fue ampliarnos a las necesidades de lo que se necesitaba.



En domicilios lo que hicimos fue incluir el segmento, pues ya lo teníamos disponible para otras pruebas, también facilitamos otras atenciones como el drive thru o en el segmento corporativo con el punto de Opain en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y luego respondimos a la necesidad del viajero donde atendemos casi 1.000 pacientes diarios.



También seguimos apoyando a las EPS y pacientes no covid, si hubo una fluctuación, pero seguimos creciendo. Además estrenamos una nueva sede en Bogotá.



¿Hasta cuándo las pruebas de covid-19 y las PCR seguirán siendo parte de nuestra vida?



Es difícil saber esa respuesta, pero lo que hemos visto es que esto hace parte de una evolución. Por ahora las pruebas son parte de nuestra cotidianidad y nos sirven para hacer un control de la situación actual en diversos aspectos epidemiológicos, como el retorno de los viajes o también lo hacen en los eventos deportivos.



Si miramos nuestro portafolio de pruebas tenemos casi 5.000 posibilidades incluyendo las de covid-19. Pienso que llegará un momento en que el virus por ser una materia viva, seguirá evolucionado, mutando y también así mismo nos llevará a un momento de retorno a lo que era la vida normal.



El coronavirus nos va a acompañar por mucho tiempo, pero la clave es saber en que intensidad o como se expresará.



Lo importante también es seguir apoyando las alianzas entre lo público y lo privado para dar respuesta desde la salud a la vocación de cuidado y de atención. Poder ofrecer una solución de manera oportuna conjuntamente a la enfermedad.