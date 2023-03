Puma espera un crecimiento en ventas del 15%

Para este año, la apuesta de la marca de calzado Puma es posicionarse en el mercado como una de las grandes alternativas para los colombianos, tanto en segmento casual como deportiva. Juan Pablo Lega, gerente general en Colombia, habló de las proyecciones de la empresa para este 2023.



¿Cómo le ha ido a la empresa en los últimos meses en cuanto a ventas?



Los resultados del último año fueron positivos, tuvimos cifras récord, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, ya que la marca tuvo ingresos por US$8.400 millones a nivel mundial, lo que nos coloca claramente en un tercer puesto en la industria de la moda deportiva, liderada por Nike y en segundo lugar por Adidas.



En Colombia, ¿cómo les fue a las categorías?



El año pasado tuvimos un crecimiento del 32% versus el 2021, siendo la categoría Lifestyle y Sportstyle nuestras líneas principales, ya que abarcan a más o menos un 50% del negocio. A nivel general, tenemos la categoría MotoSports, que es una de las más importantes, donde están todas las alianzas con las escuderías de Fórmula 1, Ferrari, BMW, Mercedes-Benz y Porshe y hasta el año pasado estaba con nosotros Red Bull.



Asimismo, tenemos las categorías de Fútbol, Running Training Fitness y Golf. El foco para nosotros este año es continuar expandiéndonos en la línea de Sportstyle, seguida de Running Training Fitness.



¿Cuál es su estrategia para seguir llegando a más clientes?



Si bien hay unos líderes en el mercado, vemos que hay un espacio que aún no está bien cubierto y es el segmento femenino. Hace un par de años la marca decidió enfocarse en la mujer, con una compaña global llamada She Moves Us. En esta campaña hemos tenido embajadoras muy importantes como Dua Lipa, Cara Delevingne, y hace poco anunciamos que Rihanna vuelve a colaborar con la marca, a través de su empresa Fenty.



¿Cómo viene creciendo la línea femenina?



A las mujeres les gusta estar a la moda y Puma viene enfocándose mucho en este segmento a través de colecciones mucho más completas para nuestras consumidoras.



¿Qué buscan las consumidoras colombianas en la marca?



Hay dos tipos de consumidoras, aquellas mujeres que buscan un zapato cómodo para caminar, y por otro lado están las mujeres más fashion que buscan zapatos con más tendencia y con estilos más marcados.



Creo que los tenis llegaron para quedarse y han empezado a tener un lugar privilegiado en el mundo corporativo.



¿Qué alianzas vienen adelantando?



El año pasado tuvimos una colaboración con Coca-Cola fue una alianza bastante interesante y muy exitosa. Además, trabajamos con la revista Vogue y con la marca Garfield. Este año acabamos de lanzar un nuevo zapato de basketball muy novedoso que se llama el Rick and Morty, alusivo a la serie que lleva ese nombre.



¿Cuántas tiendas tienen en el país?



Actualmente tenemos 37 tiendas en Colombia, un mix entre tiendas conceptos y outlets, tenemos un plan de expansión de unas 6 a 8 tiendas en los próximos años. Acabamos de remodelar una tienda en el Centro Comercial Parque Arboleda en Pereira. Adicionalmente tuvimos una apertura en el Centro Comercial Las Américas aquí en Bogotá y me atrevo a decir que la próxima ciudad que vamos a atacar es Barranquilla, ya que actualmente no tenemos ninguna tienda.



¿Cómo viene la marca en el canal digital?



No contamos con página web oficial en Colombia. Es una estrategia de la marca que no ha querido abrir un canal digital, todo el tema se maneja a través de marketplaces de nuestros clientes, por medio de un canal que se llama El Puma Personal Shopper , que no es más que ventas por WhatsApp. El foco estará en nuestras tiendas físicas.



¿Cómo han venido sintiendo el alza del dólar?



El dólar nos ha afectado mucho, especialmente en la segunda parte del 2022. Nosotros no vemos porqué incrementar precios este año, a menos que el dólar llegué a los $5.000. De hecho, venimos proyectando un dólar a $5.000, pero con toda esa devaluación del peso seguimos con nuestros planes de crecimiento en Colombia.



¿Cómo proyectan este 2023 en materia de ventas?



La proyección para este año la hemos cambiado un par de veces debido a todo los fenómenos externos que están aconteciendo. Lo que estamos visualizando ahorita es que vamos a tener un crecimiento alrededor del 15% al 17% versus el 2022, y esto va a depender muchísimo de meses como junio, noviembre y especialmente diciembre que representa para nosotros un 25% de toda nuestra venta anual.



¿En dónde se concentrarán las inversiones?



Esas inversiones, sin duda, en parte estarán dirigida a nuestras tiendas. Se vienen más remodelaciones de algunos puntos y muchas más sorpresas para los consumidores.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio