El plan de Puratos para proveer de soluciones a panaderos y pasteleros

Tras terminar la alianza con Levapan, la empresa belga Puratos se abre camino en el mercado nacional con la meta de triplicar sus negocios al 2026.



La innovación en los ingredientes que tiene en su portafolio y en las soluciones para pastelería, panadería y chocolatería, será lo que aportará al crecimiento, dice su gerente general, Guillermo Flores.



¿La marca atiende directamente desde este mes?



Teníamos como socio a Levapan y era un solo cliente el que atendíamos. Ya desde el primero de abril cubrimos más de 2.500 clientes directamente y alrededor de 20 distribuidores de panadería en el país. Eso lo que ha hecho es que contratemos la fuerza de ventas, duplicamos el personal, de 52 y vamos en 99 en total para empezar a atender en todo el país.



¿Cómo es la oferta?



Hasta el momento no hemos podido desplegar toda la tecnología que tiene Puratos, empresa belga de 100 años. Nuestra gran arma es la innovación para el desarrollo de nuevos productos en las categorías de panadería, pastelería y chocolatería.



¿Cómo han enfrentado los altos precios en insumos?



No se trata solo de los altos precios de los insumos sino también de la escasez. Hemos trabajado en los últimos dos años fuertemente, de hecho, el año pasado tuvimos un ahorro por unos $600 millones por las materias primas que se consiguen en el país, porque dependíamos de la importación y prácticamente estamos sustituyendo. Lo que no podemos sustituir es la tecnología y el chocolate que son belgas.



Y este año seguimos igual con todo lo que podemos homologar y sustituir con producción nacional. Hace tres años era 60% importado y 40% nacional. Hoy es prácticamente al revés.



¿Hay una industria capaz de responder?



Sí, estamos trabajando con el Ministerio de Comercio para desarrollar otras materias primas que incluso se puedan exportar a otras filiales del grupo. Queremos ir en esa vía, al igual que en la sustitución de la materia prima de cocoa o de cacao de producción local.

¿Cómo cubren la capacidad que demanda el crecimiento?



Estamos en varios frentes. El año pasado terminamos la sustitución de los techos de nuestra planta de San Pedro en el Valle del Cauca y estamos utilizando 36% de nuestro consumo energético con luz solar. Además, estamos en capacidad de vender energía a San Pedro y para el 2023 tenemos programadas las inversiones en dos líneas. Una, que actualiza los equipos existentes para lo que llamamos los productos húmedos que son brillos y coberturas. Igualmente, podremos hacer masas madre y otra clase de productos innovadores acá. Igual, nuestra planta de chocolate está llegando a su capacidad y ahí también vamos a estar haciendo inversiones en el 2023. En el 2021 procedimos a una ampliación para hacer chocolate blanco que antes era importado.



¿Y el monto de inversión?



Estamos hablando de que el proyecto de inversión para nuestra planta en los próximos cinco años es de 4,2 millones de euros. Eso incluye almacenes, las nuevas líneas, el sistema de tratamiento de aguas, todo el master plan de oficinas y bodegas.



¿Cuál es la meta negocios?



La meta es triplicar el negocio en los próximos cinco años. Esto, partiendo de las ventas del 2021 cercanas a US$10 millones. Llevarlas a US$30 o US$35 millones de aquí al 2026.



