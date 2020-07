Pymes mineras y petroleras tendrán alivios para sus tareas

El Gobierno viene desarrollando una hoja de ruta con la que busca no solo darle la mano a las pymes mineras y petroleras que se vieron afectadas por la pandemia, sino que además en el proceso pretende que estas se conviertan en pieza clave de la reactivación económica.



La tarea está corriendo por cuenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidades que la vienen realizando a través de dos estrategias, una por cada sector extractivo, y con las que esperan que los resultados se vean a la vuelta de la esquina.



En el caso de la producción de minerales por parte de las pymes, la ANM creó ‘Veta’, programa que busca formar pequeños y medianos empresarios mineros por medio de asistencia técnica con personal cualificado y competente; desarrollo empresarial basado en la innovación y la investigación; prácticas productivas, responsables y transparentes; y financiamiento e inclusión financiera.



“Esta iniciativa, está dirigida a empresarios con títulos mineros de pequeña y mediana escala y empresarios con prerrogativa de explotación (mineros tradicionales, áreas de reserva especial y legalizaciones).



Además, tiene como objetivo elevar los niveles de cumplimiento de obligaciones de los proyectos mineros, consolidar proyectos objeto de asistencia técnica como Negocios Mineros Sostenibles y promover mejores condiciones de seguridad y prácticas productivas más eficientes”, explicó un vocero de la ANM.



A la fecha, se han visto beneficiadas 200 pymes mineras que han recibido capacitación técnica por parte de los funcionarios de la Agencia en conocimiento geológico minero, planes de gestión social, buenas prácticas de seguridad e higiene minera, gestión empresarial, y coordinación con el territorio.



“Con estos nuevos proyectos buscamos que los colombianos puedan tener un desarrollo económico responsable y seguro. Con Veta esperamos que para el año 2021 contar con 500 nuevas mi pymes mineras que generen desarrollo, recursos y empleos formales en todas las regiones del país”, explicó la fuente consultada de la ANM.



Y en el terreno de la operación hidrocarburífera, la misión de la ANH consiste en ofertar un paquete de bloques petroleros emergentes, denominados ‘Liga B’, entre los pequeños y medianos inversionistas.



Estas áreas lo conforman aquellos campos o yacimientos descubiertos pero no desarrollados, o áreas menores descubiertas, cuya producción venía en declive, pero que a través de técnicas de recobro mejorado, o de compañías prestadoras de servicios petroleros que tienen conocimiento de cómo se puede exprimir al máximo esos crudos que aún se encuentran en los yacimientos, todavía se pueden extraer.



Para Armando Zamora, presidente de la ANH, esta tarea es vital para la reactivación económica del país, ya que la promoción del paquete de bloques emergentes está planeada y diseñada para que aquellas empresas petroleras pequeñas y medianas que no tienen posibilidad de concursar en Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa) por no contar con reservas o producción, ni respaldo de los fondos de inversión, pero que tienen la capacidad para desarrollar al máximo una área petrolera menor que ya está produciendo.



“El incentivo para estas pequeñas y medianas empresas, consiste en abrirles la oportunidad de acuerdo a la medida de sus capacidades para desarrollar campos petroleros emergentes, y que al mismo tiempo sean parte esencial de la reactivación en la actual coyuntura”, subrayó Zamora.



Cabe recordar que la consultora internacional Wood-McKenzie fue la que estructuró y delineó todo el proceso, en donde ya se estudiaron y definieron las capacidades financieras y operacionales para las pequeñas y medianas petroleras que podrían estar interesadas en la promoción del paquete de bloques emergente, ahora solo falta someterla al Consejo Directivo de la ANH para su que de el aval a todo el proceso.



Con el cambio de administración en la ANH a principios del presente año, este proceso de la ‘Liga B’ estuvo suspendido, pero fue retomado, y el Consejo Directivo estará el analizar las características de los campos emergentes que hacen parte de este paquete, para que sus miembros procedan a darle el visto bueno, y así ponerlas en vitrina.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio