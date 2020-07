Pymes sin experiencia en bolsa acuden a ella para financiarse

La crisis que atraviesa Colombia por la expansión del coronavirus va a ocasionar que la economía registre una fuerte caída este año y a su paso deje un alto desempleo y la quiebra de muchas empresas de todos los tamaños.



(Lea: Las Mipymes y la reactivación)



Sin embargo, las micro, pequeñas y medianas empresas van a sufrir más por la falta de acceso a recursos y, también, por la experiencia que deben acreditar para optar por créditos en el sistema financiero.



(Lea: Bancoldex tendrá recursos por US$400 millones para respaldar créditos)

No obstante, con el programa a2censo, creado por la Bolsa de Valores de Colombia a finales del año pasado, 13 empresas de diferente tamaño han logrado recoger capitalización por $2.368 millones.



(Lea: Transformación del negocio, la apuesta de las pymes en la pandemia)



El programa a2censo es un mecanismo de crowdfunding (financiación colaborativa para diferente tipo de proyectos desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías) en el que se prescinde de la tradicional intermediación financiera y consiste en poner en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos con inversores.



'EN MENOS DE DOS DÍAS'



El caso de Plus Aseo muestra los negocios que en momentos de pandemia tienen éxito. La firma de servicios de aseo y limpieza institucional ha estado creciendo desde cuando fue creada, hace cuatro años. Según cuenta Jairo León, su gerente, había inquietud por buscar formas de financiación diferentes a la que dan los bancos.



“A finales de 2019 fui a los bancos a buscar crédito y me dijeron que como no había cumplido los cuatro años de constituidos, no podía recibir financiación. Pensé que eso estaba muy difícil, pues piden mucho para uno como emprendedor y por eso no toqué esas puertas este año”, relató.



León dice que buscando en internet se encontró con el programa de crowdfunding a2censo de la Bolsa de Valores de Colombia y decidió contactarse para ver la posibilidad de hacer una campaña para reunir $100 millones.



Cuenta que el proceso fue ágil y cuando estuvieron listos, a2censo programó abrir la campaña un viernes a las 6 de la tarde. Pero el domingo siguiente lo llamaron al mediodía para decirle que la campaña ya no podía recibir más recursos pues se había logrado la meta. Es decir, en menos de 48 horas 64 pequeños inversionistas habían entrado para poner esos recursos.



León comenta que “la financiación es más económica que la que ofrecen los bancos y para los inversionistas es positivo, pues les pagan por los recursos más de lo que da un CDT. Además, hay una buena garantía por parte del Fondo Nacional de Garantías”.



Y LUEGO, BONOS’



Tower 3 es filial de la canadiense Tower One, que tiene 1.200 accionistas y se dedica a montar infraestructura de telecomunicaciones con una presencia de cinco años en el país.



La compañía actualmente trabaja en la construcción de torres y alquiler para Claro, TIGO, WOM y Movistar.



Alejandro Ochoa, CEO de Tower One, dice que el proyecto para llevar cobertura celular a zonas rurales apartadas de Colombia “va a ayudar mucho en temas de salud, telemedicina, seguridad, educación remota, elementos que sin telecomunicaciones no valen nada”.



Tower 3 recogió $250 millones de 247 inversionistas y, según Ochoa, “nos queremos dar a conocer y trabajamos con una banca local para emitir bonos, posiblemente, para antes del final del año”.



El ejecutivo comenta que en la operación en Colombia tienen 12 empleos directos y 400 subcontratistas. “Nos llaman los torreros”, apunta.



Considera que el programa a2censo de la Bolsa de Valores es interesante pues “las bolsas se han enfocado en levantarle capital a todo tipo de empresas grandes, pero se ve que hay muchas otras empresas interesantes para los inversionistas”.



SALUD Y TECNOLOGÍA



Salud Tools obtuvo financiación por $150 millones de parte de 132 inversionistas en lo peor del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno.



Camilo Naranjo, gerente de esta compañía colombiana especializada en ofrecer soluciones tecnológicas que beneficien la relación entre pacientes y médicos, y que en seis años ya está presente también en Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá, dice que con las herramientas de la firma aumenta la productividad de los profesionales de la salud y, además, mejoran los resultados del paciente.



Y es que según Naranjo, “en una cita médica promedio el 49% del tiempo el médico se dedica a escribir y una de las herramientas de Salud Tools permite que se transcriba lo que el médico está diciendo, con lo que puede haber un mayor acercamiento con el paciente”.



La compañía también tiene herramientas de videoconsulta y presentó un programa con droguistas y tenderos para disponer en esos locales de tarjetas con un código que las personas pueden adquirir y a través de una página web programar una consulta en video. Asimismo, aseguró que en “250 municipios en todo el país tienen un sistema para el despacho de medicamentos”.