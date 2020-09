‘Qué mejor que los hoteles para trabajar como en oficinas’

Con 27 hoteles en 13 destinos y 3.506 habitaciones, Hoteles Estelar, una de las cadenas más grandes del sector en el país, inicia la nueva fase de reactivación con los ojos puestos en generar confianza y recuperar el turismo local. Además, Miguel Díaz, gerente de la compañía, habla sobre el nuevo modelo de coworking que se está implementando en estos espacios.



(Remodelarse, el nuevo paso de Hoteles Estelar).

¿Cómo ha sido la situación de Hoteles Estelar durante este tiempo?



Desde mediados de marzo tomamos la decisión de cerrar la mayoría de hoteles. Únicamente mantuvimos operando aquellos donde teníamos contratos de largas estadías, pero en esos casos los servicios fueron limitados.



(Hoteles Estelar y Meliá Hotels cierran una ambiciosa alianza).



Posteriormente, el 16 de julio, el Gobierno habilitó algunas ciudades donde tenían baja o moderada afectación de covid-19 para que se pudieran abrir los hoteles y es por ello que en esa fecha nosotros reabrimos seis de nuestros hoteles: Paipa, Villavicencio, Yopal, Manizales, Santa Marta e Ibagué. Y ahorita con el levantamiento de todas las medidas de cuarentena abrimos el resto de hoteles, incluyendo el que tenemos en Perú.



¿Qué certificaciones han recibido para operar con los nuevos protocolos?



Nosotros nos decidimos por el sello de bioseguridad del ministerio de Comercio, que es el ‘Check in Certificado’ en el que el auditor es Bureau Veritas. Adicional a este, estamos obteniendo el ‘Safe Guard’, que es de carácter internacional.



¿Ya tienen reservas?



Sí. En todos los hoteles que hemos abierto, luego del anuncio del Gobierno, y la apertura de vuelos aéreos y de tráfico terrestre, la gente ha empezado con sus primeros pinitos a hacer reservaciones. Ahí lo más importante es poder recuperar la confianza para que la gente vuelva viajar por el país y vuelva a visitar los hoteles, pero conservando la seguridad.



¿Cómo van a funcionar? ¿Habrá limitaciones?



En este momento tenemos habilitado las áreas de alimentos y bebidas y los salones para reuniones empresariales. Aún no tenemos el permiso ni los protocolos de bioseguridad para las piscinas, spas y playas. Esperamos, de acuerdo con la información que se ha dado, que en los próximos días queden avalados.



Cuénteme un poco sobre los proyectos de Pasadía Office y Coworking...



Esta nueva realidad implicó que cada persona desde su casa pudiera empezar a trabajar con su computador, pero muchas veces sin la infraestructura necesaria. Entonces en nuestros hoteles se van a encontrar espacios habilitados para poder trabajar con un internet de muy buena capacidad, una silla ergonómica, y un escritorio completamente dotado. Las personas pueden ir a trabajar allí y regresar al final del día a sus casas o, si lo desean, pernoctar en el hotel.



¿Por cuánto tiempo se tiene pensado?



Creo que ese es un tema que nos ha venido cambiando la pandemia. La gente y muchas compañías están pensando en no volver de manera definitiva. Entonces qué mejor que los hoteles, donde tenemos amplias zonas, podemos prestar el servicio de alimentos y bebidas, y servicios de reuniones. Pensamos que esta es una situación que se va a volver permanente de aquí en adelante.



¿Cuál es la participación de turistas internacionales en sus hoteles?



Los viajeros extranjeros son el 35% de nuestros huéspedes y hoy no los tenemos porque los vuelos internacionales todavía no están abiertos.



En ese sentido, ¿qué tanto los va a favorecer la reapertura doméstica?



Así es. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes en este nuevo proceso. Primero está recuperar la confianza de los viajeros, pero hay que enfocarnos mucho en volver a viajar por el país. Ese es un tema que muchos de los colombianos habían olvidado y hoy es el momento de recuperar. En Colombia hay una gran cantidad de destinos, de potencial turístico y los hoteles somos articuladores en ese proceso.



Ustedes han hablado de flexibilización y de bajar los precios, pero ¿cómo se maneja actualmente esa disyuntiva entre el precio al consumidor final y la rentabilidad del negocio?



Ese es un tema que es muy complicado de manejar, porque la flexibilidad no es posible de manera indefinida. Lo que hemos implementado son unas tarifas de reapertura, que serán promocionadas junto con nuestros programas como ‘Miércoles Estelar’ o ‘Viernes de escape’ a todos nuestros clientes, con unas buenas condiciones que nos permiten mantener una rentabilidad del negocio.



El turismo en general se proyectaba como el nuevo petróleo, ¿qué expectativas tiene para el resto del año y los años que vienen?



Todo el 2019 y los dos primeros meses del 2020 fueron unos excelentes meses donde a finales del año 2019 vimos cómo el turismo por Colombia crecía de una manera espectacular. Tuvimos ocupaciones históricas, las más altas en los últimos años. Y lo que esperamos es que esta situación de la pandemia, si bien es cierto que nos va a frenar el crecimiento durante lo que queda de este año y en el próximo, esperamos que a partir del año 2022 podamos volver a tener las mismas condiciones que teníamos en el año 2019.



Continúa la alianza con Compensar? ¿Qué otras alianzas se vienen fortaleciendo?



Indudablemente la alianza con Compensar se mantiene, que creo que es muy fructífera para las dos partes.



Compensar únicamente tenía presencia en la zona de Dinamarca y en el Tolima, hoy ya tiene presencia con nuestros hoteles en el resto del país. Adicional a eso tenemos otras alianzas con bancos, en especial con los del Grupo Aval, donde ofrecemos condiciones preferenciales a todos sus clientes para que visiten nuestros hoteles.