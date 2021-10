‘Que nos den la oportunidad de defendernos’: Conconcreto

Conconcreto, una de las empresas que forman parte del consorcio CCC Ituango, se declaró en reorganización la semana pasada, lo que acrecentó las sombras sobre el futuro del proyecto Hidroituango, bastante cuestionado en las recientes semanas.



En diálogo con Portafolio, Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, señaló que la decisión de involucrarse al proceso de reorganización es “estratégica” y que esperan que la Contraloría General de la República les permita “defenderse” en el proceso del fallo sobre un supuesto detrimento patrimonial de $4,3 billones por la contingencia ocurrida en Hidroituango.



“La compañía decidió acogerse al decreto 560 de 2020 para entrar en un proceso de reorganización que permita atender organizadamente a todos los acreedores de la compañía y además preservar la capacidad operativa. La compañía hoy en día es operativa, tenemos un patrimonio importante y una liquidez para atender todos nuestros compromisos. Nos acogemos al proceso para evitar la potencial insolvencia que generaría un cobro coactivo de $4,3 billones que supera, incluso, nuestro patrimonio y que sería imposible de atender”, dijo Aristizábal.



“Confiamos en que en este proceso de apelación tanto a nosotros, como a las demás compañías constructoras, se nos dé la opción de poder defendernos (...) y que al final salgamos exonerados de este fallo, porque nosotros no somos responsables fiscales y queremos tener esa instancia para poder defendernos y entregar nuestros testimonios y pruebas”, agregó el ejecutivo.



Aristizábal explicó que, en caso de que se ratifique el fallo, la empresa cedería los contratos que actualmente tiene con la administración pública y quedaría inhabilitada para ejercer este tipo de contratación en Colombia, no en Panamá o en Estados Unidos, países donde buscan reforzar sus operaciones.



De ser así, Conconcreto podría operar únicamente bajo la contratación privada en el país.



En la actualidad, el backlog de la empresa suma $3 billones, de los cuales el 20% corresponde a contratación pública.



“No puedo desconocer que ese fallo, en segunda instancia, va a tener un impacto, pero necesitamos superarlo con todo”, dijo Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto.