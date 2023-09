Los Cabos y Bogotá conectarían de manera directa

Los Cabos, municipio mexicano, está trabajando para atraer más turistas a su territorio, en el que Colombia está entre su ‘Top 3’. Por tal motivo, solicitan rutas aéreas directas para conectar desde Bogotá y harán un ‘show’ a fin de año, en honor al país, según Rodrigo Esponda, director general del fideicomiso de turismo.



¿Por qué hay un fideicomiso en Los Cabos para el turismo?

​

El fideicomiso fue creado hace 24 años como un organismo que agrupa los esfuerzos del sector privado y del sector público para el desarrollo de la actividad turística para la atracción de los visitantes, la generación de conectividad y el cuidado de la marca Los Cabos.



Hay participación público-privada para la toma de decisiones en torno a la visión del destino, no en un corto plazo, sino en el mediano y largo plazo.

¿Cuál es la diferencia, cuál es ese valor agregado que puede dar Los Cabos que no otro destino de México?

​

El valor ha sido el enfoque que se ha tenido siempre en la calidad de los visitantes. Se ha cuidado el que la impresión del destino, la imagen, sea la mejor.



Por ejemplo, no hay publicidad exterior, es decir, no hay espectaculares por ley en la zona. Por ley se impuso que para cuidar la imagen del destino no se podía poner ningún espectacular, ningún anuncio, ningún letrero siquiera de los hoteles. Es un ejemplo pequeño, pero es una clara muestra del cuidado que se tiene en la calidad, en la experiencia, en la imagen que el visitante pueda tener.

En temporada alta, ¿qué hacen para que no esté saturado el destino?

​

Es un destino muy esparcido, muy amplio, y se tienen restricciones de altura y de densidad. Entonces, el número de habitaciones y de desarrollos se tienen se controlan con base en distintas disposiciones para precisamente regularlo.



El enfoque de los prestadores de servicio turístico es no en la cantidad, sino en la calidad.



El 40 % de los visitantes son repetitivos y eso es algo que se cuida mucho.



No estamos buscando tener a un turista que llegue y que se vaya con una mala impresión.



Medimos la experiencia del visitante en cada uno de los rubros. Restaurantes, transportación, experiencias, hoteles y en distintos rubros de cada uno de ellos para, de manera colectiva, mejorar o cuidar la experiencia del visitante.

Rodrigo Esponda, director general del fideicomiso de turismo. Portafolio

¿El destino qué tanto depende del turismo?

​

La comunidad de Los Cabos menciona que el 70 % de las personas trabaja en actividades directamente o indirectamente en turismo.



Cuando analizamos el 30 % restante, que dice que no trabaja en actividades de turismo, por ejemplo, en servicios profesionales es a personas que están relacionadas con la actividad turística o comercio.



Entonces, la actividad económica, la única que se tiene en el destino es relacionada con el turismo.

¿Ha aumentado el número de colombianos visitando el destino?

​

En 2019 estábamos recibiendo entre 100 y 150 colombianos al mes, ahora son 800 o 900.



Es el tercer mercado internacional, solamente después de Estados Unidos y Canadá.



Pensamos que después de algún trabajo que hemos estado realizando con socios comerciales y que el destino, por las opciones que ofrece el entorno natural, la seguridad, la diversidad, la calidad y el buen trato que tenemos, al colombiano le ha gustado el trato.



Además, la conectividad se ha ampliado. Esperamos que este año vamos a cerrar con el doble de visitantes de los que tuvimos el año anterior, cerca de 10.000 y para 2024, creemos que ese número se puede doblar.

¿Qué ofrece Los Cabos para los colombianos en la temporada de fin de año?

​

El 2 de diciembre tenemos una celebración que se ha realizado todos los años que se llama ‘Sabor a Cabo’, que es un evento que reúne a toda la muestra gastronómía, donde se hace concursos entre chefs, oferta de gastronomía y de vino y al final hay un show musical, en esta ocasión pensamos que con todo este crecimiento que ha tenido el mercado colombiano Juanes podría ser una extraordinaria opción.

¿Ustedes han buscado conectar mediante vuelo directo?

​

Sí. Lo primero que hicimos hace 4 o 5 años fue que las líneas aéreas mexicanas que estaban ofreciendo conexiones hicieran el mejor trabajo para que la conexión fuera muy fácil es decir, en un rango de dos horas uno pudiera viajar de Colombia conectar en la Ciudad de México o en Guadalajara y pudiera llegar en hora y media a Los Cabos.



Ahora, estamos trabajando con Líneas Aéreas Suramericanas, presentándoles las opciones y el flujo de visitantes desde Colombia a Los Cabos. El crecimiento ha sido muy rápido tanto de Bogotá como de Medellín y de otras ciudades también de Colombia. Pensamos que eso va a permitir que dentro de muy corto plazo podamos tener una opción de un vuelo directo.

¿Con qué aerolíneas sería?

​

Lo hemos estado platicando con Copa conectando en Panamá que obviamente no es directo pero es una conexión muy fácil. Otra opción es Avianca o con las mismas líneas aéreas mexicanas que hemos estado platicando para que pueda haber una ruta comercial que pueda ser dos o tres veces a la semana y que ofrezca desde el aeropuerto de El Dorado en Bogotá.



Hemos estado teniendo reuniones también porque dentro de sus 10 principales orígenes sin conexión directa ya está Los Cabos, con una tasa de crecimiento mucho más rápida que otros destinos.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio