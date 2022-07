¿Qué ofrece? Stihl habla de sus productos ecoamigables para jardinería

La tendencia hacia la protección del medio ambiente ha motivado a la alemana Stihl a fortalecer su oferta en productos de este tipo, en principio, para áreas pequeñas de jardines en casas de recreo, fincas, hospitales o colegios.



La empresa busca traer equipos de la línea agrícola al país, anunció Alejandro Vélez, gerente general en Colombia. Además, no descarta que, de mantenerse el dólar alto, los precios puedan incrementarse en medio de un buen momento de las ventas.



¿Cómo va el año?



En términos de ventas vamos muy bien. Cerramos el 2021 contra 2020 un 38% arriba en las ventas, o sea, la facturación total. Nuestra proyección este año es de crecer por encima de un 20%. Digamos que las proyecciones que tenemos para 2022 también son muy buenas.



¿Qué impacto ha tenido en el negocio la devaluación?



Somos una marca alemana con plantas en Brasil, Estados Unidos, China, Suiza y Austria, y nos afecta el tipo de cambio. Igualmente recibimos el impacto por el aumento de los costos logísticos. Pese a esas afectaciones, desde casa matriz, la compañía hace un esfuerzo muy grande en no transferir estos incrementos al mercado, pero obviamente sí los hay. En mayo tuvimos un incremento del 8% por el tema de los costos logísticos. Esperamos que por el dólar no tengamos que hacerlo, aunque hay un afectación y pega en el margen.



¿No tienen inventarios con dólar más barato?



Las alzas fuertes han sido en julio, vamos a monitorear en ventas como se sigue comportando, pero si se mantiene en estos niveles, por el lado de $4.400, tendríamos que hacer ajustes desde agosto en los precios. Esperamos que sean los más bajos posibles Por los inconvenientes logísticos y el incremento de la demanda, el inventario que tenemos es realmente bajo, lo que significa que el efecto del dólar se va a ver más rápido que en años anteriores.



¿Cómo es el portafolio ecoamigable que presentan?



Stihl ha sido pionera en equipos con motores de gasolina. Estamos hablando de motosierras, guadañadoras, podadoras de altura, sopladoras, entre otros. Después se desarrollaron equipos con motores eléctricos. Ahora tenemos 17 productos y la ventaja es que tienen baterías recargables integradas o externas con cargador y reciclables. Son equipos muy fáciles en términos de encendido y de operación. También tienen un bajo nivel de ruido.

¿Qué tan lejos está el uso de energía solar?



Todavía no se han desarrollado equipos con esa característica, no tenemos adelantos en ese sentido.



¿Cómo se comparan en precio con los aparatos tradicionales?



El de batería puede ser un 20% más costoso porque es el equipo, más la batería y un cargador, pero ese mayor costo que el cliente asume lo recupera con el tiempo que usa el producto sin tener que consumir gasolina. El mantenimiento que se necesita también es menor.



¿Qué lectura hace sobre el tipo de usuario de estos equipos?



Podemos dividir la demanda en equipos tradicionales y los ecoamigables, que son la nueva tecnología. Así como lo estamos viendo en los vehículos, con los híbridos y eléctricos, en nuestro mercado empezamos a ver una mayor demanda de los equipos de batería teniendo en cuenta las tendencias de cuidado ambiental y del interés de la gente de ponerse al frente del cuidado de su casa de recreo o su finca. Hay un incremento en la demanda bien interesante. En Estados Unidos estos productos hacen casi el 50% del total de equipos. En Colombia crecen 55% frente al año pasado. No son el grueso de las ventas pero sí se incrementa la demanda a un ritmo acelerado. Están dirigidos a mercados domésticos, pequeños jardines, centros comerciales, universidades, colegio y hospitales con áreas pequeñas.



¿Y los tradicionales?



Si hablamos de la pandemia, por el aumento del precio de los commodities a nivel mundial también se ha incrementado el interés en estos productos como guadañadoras y fumigadoras que se usan para temas agrícolas como cultivos de café, banano, aguacate, cacao, cítricos, por citar algunos.



¿Para estas actividades hay equipos de batería?



Stihl es una empresa que lleva el liderazgo en el desarrollo de productos profesionales, de alta intensidad. La marca trabaja fuertemente y tiene varios desarrollos para que puedan trabajar de manera profesional, tenemos a algunas muestras en el país para los pilotos y la idea es introducir esta línea profesional de productos a batería en el mercado colombiano, en el resto de año o en el 2023 para que estos usuarios que tienen conciencia de la importancia del cuidado del ambiente y las energías limpias pueda optar por equipos profesionales con batería.



¿Cuál es el impacto respecto a la falsificación de los productos?



Efectivamente es una problemática muy fuerte que tenemos nosotros y otros competidores. Del total de importaciones que se realizaron de enero a abril de este año, el orden de 24% de las motosierras se venden como Stihl pero son falsificadas, cuando nosotros tenemos el 53% del mercado al cierre del 2021. En las guadañadoras tenemos el 25% de participación, pero estimamos que otro 20% corresponde a falsificaciones.



Un problema que se deriva de esta situación es la afectación a los usuarios, los campesinos especialmente. Los equipos duran poco tiempo, no aguantan el trabajo pesado y no cumplen las normas de seguridad por lo que pueden ser equipos peligrosos.

