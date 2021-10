¿Qué opinan los colombianos de los servicios públicos?

Al culminar la primera fase del Plan Choque Colombia 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) encontró que, en promedio, el 75% de los usuarios consultados tiene una percepción favorable sobre la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas en 695 municipios de 31 departamentos del país.



La entidad escuchó la opinión de 11.926 usuarios residenciales, comerciales e industriales sobre la cobertura, calidad, facturación y subsidios de los servicios públicos, entre otros aspectos. La consulta se realizó telefónicamente entre abril y junio, en capitales y ciudades intermedias del país.



“Este año, enfocamos el Plan de Choque Colombia en poblaciones diferentes a las que visitamos recurrentemente, con el fin de conocer su percepción y necesidades sobre la prestación de los servicios que vigilamos. Encontramos que la calidad del servicio de gas fue calificada entre muy buena y buena por el 89% de quienes respondieron esta pregunta. Para el caso de aseo fue del 80% y de alcantarillado, el 76%. Los servicios de acueducto y energía eléctrica tuvieron la menor percepción de calidad, al registrar 66% y 64 % de opinión favorable, respectivamente”, explicó la superintendente, Natasha Avendaño.



En relación con la cobertura, los resultados señalan que, en promedio, el 90% de los usuarios encuestados cuenta con los cinco servicios. De los casi 12 mil consultados, el 98,2 % dijo tener el servicio de energía, el 90,5 % de gas, el 90,3 % de acueducto, el 89,8 % de aseo y 82.8 % de alcantarillado.



Otros resultados

​

• En comparación con los resultados de Plan Choque Colombia 2020, la cobertura promedio de servicios públicos se incrementó en 1,3%, al registrar en 2021 un 90%.

El 68% de los usuarios encuestados informó que no tuvo interrupciones del servicio de acueducto, mientras que el 32% dijo que sí.



• El 86% de los usuarios encuestados cuenta con sistema de medición de sus servicios públicos, mejorando en un 8% respecto al 2020.



• Solo el 5% de los encuestados informó que la medición de sus consumos se realiza por promedio, reduciendo esta percepción en un 34% respecto al año anterior.



• Sobre la entrega de subsidios durante la pandemia por Covid 19, el 43% de los usuarios dijo haber recibido subsidio para el servicio de energía, 39% para gas, 33% para acueducto, 25% para aseo, y 24% para alcantarillado.



• El 53% de los encuestados manifestó no tener conocimiento sobre sus derechos y deberes como usuario, mientras que el 47% sí lo tiene.



• Al momento de tener un problema en la prestación de sus servicios públicos, el 91% de los usuarios se dirige en primera instancia a la empresa prestadora, y un 6% acude a la Superservicios.



• El 63,2% de los encuestados presentó algún tipo de petición, queja o reclamo ante empresas prestadoras de su municipio.



• En cuanto al servicio ofrecido por los canales de atención no presenciales de las empresas, el 52% calificó como buena su experiencia, mientras que el 30 % la calificó como regular.



• El 16% de los encuestados tuvo inconvenientes con la prestación de los servicios públicos durante el paro nacional, principalmente en el servicio de aseo, debido a las manifestaciones presentadas.



• Los departamentos más afectados en la prestación de los servicios públicos entre mayo y junio de 2021 fueron Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca y Cauca.



Segunda fase del Plan Choque



A partir del próximo viernes, la Superservicios iniciará la segunda fase del Plan Choque Colombia 2021 con habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De esta manera, la entidad cumplirá el compromiso acordado en las recientes visitas y mesas de trabajo realizadas en este departamento con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos.



“Entre el 8 de octubre y el 2 de diciembre llegaremos al archipiélago de San Andrés con el fin de escuchar a los usuarios, identificar sus problemáticas, conocer su percepción frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y el nivel actual de afectación en infraestructura y pérdidas luego de la emergencia por el paso de los fenómenos climáticos ocurridos en 2020. Serán más de cuatro mil encuestas que realizarán nuestros gestores puerta a puerta, así que invitamos a los sanandresanos a responder con tranquilidad y claridad para que la información recolectada nos permita fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control en este territorio”, informó la superintendente.