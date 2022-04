Qué puede hacer si le retrasan o le cancelan un vuelo

Este martes 26 de abril, un total de 142 vuelos se han visto afectados por las difíciles condiciones meteorológicas relacionadas con el viento y la baja visibilidad que hay en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.



La capital, en las últimas semanas, ha registrado fuertes lluvias que, además de generar inundaciones, han afectado la operatividad del aeropuerto.

Tenga presenta que estos problemas pueden persistir por esta semana, por eso es importante conocer las opciones que tienen los usuarios en estos casos.



(Vea: Qué derechos tiene si es 'víctima' de un vuelo sobrevendido).



De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, citada por el portal especializado 'Asuntos legales', los viajeros tienen derecho a que se les reprograme el vuelo si este se canceló. Asimismo, tienen derecho a un reembolso.



Sin embargo, las aerolíneas no están obligadas a entregar dicho reembolso en dinero, pues, según el Decreto 482 de 2020, este monto también se puede pagar a través de servicios prestados por la misma aerolínea.



Este decreto, según el portal mencionado, está vigente por el tiempo que dure la emergencia sanitaria por covid-19 (la cual recientemente se extendió hasta el 30 de junio del 2022) y hasta un año después.



(Vea: JetSmart inicia venta de vuelos domésticos en Perú).



Adicionalmente, si el pasajero tiene que incurrir en gastos por la cancelación del vuelo, teniendo la reserva confirmada y sin reintegrar el precio del pasaje, "la empresa deberá costear los gastos de hospedaje del pasajero, en el caso de que este no se encuentre en el lugar de residencia, y sus gastos de traslado”, dijo Danilo Romero, socio de la firma de abogados Holland & Knight.



Por otro lado, si el vuelo se retrasa, recuerde que, generalmente, las compañías manejan tiempos estimados de espera y el viajero tiene la decisión final de permanecer en el aeropuerto o declinar su viaje.



Cabe resaltar que, si el retraso es por cuestiones meteorológicas, la aerolínea tiene la obligación de reubicar al usuario en un nuevo vuelo sin cobrar de más. No obstante, si la persona decide rechazar esta oferta, deberá asumir los costos que pueda traer un cambio de tiquete.



(Vea: Avianca y Sky: ¿qué tan posible es que se dé una fusión?).

Las aerolíneas deben dar respuesta por los retrasos. BLOOMBERG

¿QUÉ DICEN LAS AEROLÍNEAS?



En el caso de Avianca, dice su página web que las cancelaciones o demoras en un vuelo se pueden compensar con millas de LifeMiles o con un EMD (Electronic Miscellaneous Document), un documento que representa una suma de dinero y se redime en servicios de las aerolíneas Avianca Holdings S.A.



Esta última opción se puede redimir a través del 'call center' (solo a nombre del titular) o en alguna oficina de venta, presentando el cupón y documento de identificación.



Por otro lado, Latam afirma en su sitio web que, en caso de cancelación o retraso de más de 30 minutos, el usuario puede adelantar la fecha del vuelo hasta 7 días o posponerlo hasta 15 días desde la fecha original sin multa.



(Vea: Vuelos por negocios, el nicho rezagado para las aerolíneas).



También puede cambiar de ruta del vuelo, respetando la vigencia del pasaje y pagando las eventuales diferencias de tarifas.



Finalmente, si tiene alguna queja o duda sobre sus derechos como pasajero, puede consultar en la Aeronáutica Civil.



EL TIEMPO