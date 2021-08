¿Qué se sabe del abuso laboral a agentes comerciales de Claro?

Indignación causó un video que empezó a circular en la redes sociales donde queda en evidencia una mujer que durante una reunión gritan a un grupo de personas vestidas con las prendas de Claro y que serían agentes comerciales de la compañía.



En el video se aprecia cómo les exigen cumplir con las metas propuestas y se le recrimina a una de las cajeras de la empresa por el descuadre en las cuentas. "Es falta de concentración", dice en voz alta una de las coordinadoras.



Frente a la publicación, Claro explicó que la grabación corresponde a hechos sucedidos en el 2018. Asimismo, indicó que en su momento se tomaron las acciones y sanciones correspondientes, dado que en la políticas de la empresa no hay tolerancia con estas situaciones.

Frente a la situación presentada por uno de nuestros agentes comerciales en el año 2018, siempre hemos trabajado para capacitar y prevenir este tipo de situaciones y lo seguiremos haciendo de la mano de nuestros colaboradores directos y aliados. https://t.co/05e4Dz8UeZ — Claro Colombia (@ClaroColombia) August 27, 2021

"El video corresponde al 2018, se puede evidenciar que las personas reunidas no usan tapabocas", le comentó a Portafolio una fuente de Claro.



Asimismo, indicó que la persona que se ve en el video gritando es agente comercial, no un empleado directo. "Nosotros trabajamos con muchos agentes comerciales que son los que distribuyen nuestros servicios y tecnología", precisó.



Finalmente, indicó que no quieren ahondar en el tema y que este siga creciendo. "Nosotros con nuestros aliados, distribuidores y empleados tenemos unos programas de capacitación, que se vienen adelantando desde antes del 2018, donde se trabaja para prevenir este tipo de situaciones", puntualizó.



