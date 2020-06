Empresas admiten que empleados laboran más horas en trabajo en casa

Un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) reveló que, en promedio, 1 de cada 2 empresas en Colombia no contaban con políticas o esquemas de trabajo remoto antes de la pandemia, mientras que tan solo un 11,2% ya implementaban actividades de teletrabajo.



(Colombianos: con trabajo en casa, pero no teletrabajando).

El informe también señala que actualmente el 98% de las empresas están operando a traves del trabajo remoto, y que el 76,2% de ellas piensan mantener esta modalidad entre 1 o 2 días a la semana, una vez se haya terminado el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno nacional.



“Es importante aclarar que el trabajo remoto presenta tres modalidades: teletrabajo, trabajo móvil y trabajo en casa (home office). El teletrabajo es una forma de organización laboral a distancia utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación sin requerirse la presencia física del trabajador; el trabajo móvil es cuando no tienen un lugar de labor establecido para los trabajadores (por ejemplo visitando clientes en la calle); y trabajo en casa (home office), que no está regulado en la legislación laboral colombiana, no implica una modificación del lugar de trabajo y generalmente es manejado dentro de las empresas como un beneficio extralegal de bienestar social y ocasional”, dijo Mónica García Espinel, directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP.



(La importancia del teletrabajo en época de coronavirus).



El informe también reveló que las organizaciones han detectado altos índices de estrés y ansiedad en sus colaboradores que realizan trabajo remoto, y el 68,3% de las empresas implementan acciones de apoyo psicológico para ello, mientras que el 31,7% aún no han establecido ningún programa de apoyo o actividad para atender esta situación.



Las áreas que más están trabajando bajo esta modalidad actualmente son las administrativas y comerciales, siendo los directivos y la alta gerencia los cargos que mayoritariamente están en trabajo remoto. Solo el 54% del personal de base trabaja así.



El estudio también consultó a las organizaciones cuáles han sido las ventajas que les ha traído el trabajo remoto, siendo la reducción de costos en general y las mejoras en los índices de ausentismo laboral, las que más prevalecen.



Por otro lado, las empresas ven como desventaja la dificultad para el autocontrol de los colaboradores, la distorción en la comunicación interna y la acumulación de tareas.

Para Mónica García Espinel, directora ejecutiva de ACRIP, “esta será una oportunidad única para que las empresas replanteen sus estrategias, que reconozcan la importancia y las ventajas de implementar la transformación digital y la adecuación de los nuevos modelos de trabajo digital, siendo el área de recursos humanos el eje principal para liderar estos procesos de cambio”.



En relación a las herramientas con que las empresas facilitan el trabajo remoto de sus colaboradores, un 79,5% de ellas aseguraron haber entregado computadores portátiles, un 37,9% haber pago planes de celular, un 23,6% haber pagado aplicaciones para video llamadas, y un 15,5% haber pagado planes de internet.



Finalmente, el informe revela que un 53,4% de las empresas afirman que sus colaboradores, bajo el sistema de trabajo remoto, laboran más horas de las normales, mientras que el 11,8% de las organizaciones no sabe si el tiempo ha incrementado o disminuido.



Para el informe, la Federación Colombiana de Gestión Humana consultó 200 empresas, 95% de ellas privadas, 31,7% grandes, 35,4% medianas, 16,8% microempresas y 16,1% pequeñas. 50,3% del sector de servicios, 13% de industrial, 13,7% de comercio y 23% de otros sectores.