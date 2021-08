¿Qué viene para Ecopetrol e ISA? Sus presidentes lo explican

Archivo particular

La operación por la cual Ecopetrol adquirió el 51,4% de las acciones de ISA no escapó a la agenda académica en el marco del Congreso Empresarial de la Andi, y en el panel ‘La nueva economía de la naturaleza: transiciones y modelos de negocio’, Felipe Bayón, líder de la hidrocarburífera, y su homólogo Bernardo Vargas de la holding, hablaron de lo que viene para ambas organización.



“La adquisición es transformacional, lo que permite a Ecopetrol e ISA que sigan trabajando en la transición energética. Este camino lo vemos desde cuatro pilares: competitividad, fuentes limpias de energía, descarbonización, y la sostecnibildiad, y en todos estos está la operación de ISA. Además nos permite crecer desde el punto de vista estratégico de manera conjunta con el desarrollo de negocios diversos en diferentes geografías, además hay luz verde para que la propiedad de estas dos compañías permanezcan en la Nación”, señaló Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



Agregó que para generar $1 billón en Ebitda, Ecopetrol tiene que emitir 1,61millones de toneladas de CO2, mientras que ISA emite 0,002 millones de toneladas de CO2, “así, al unir las dos compañías las huellas de carbono bajarán a menos de 1,4 millones de toneladas, lo que nos lleva a trabajar más en la electrificación y descarbonización”.



Por su parte Bernardo Vargas, presidente de ISA, explicó que “unir fuerzas con un grupo potente que permite investigar sobre el manejo del medio ambiente, de hacer análisis de cómo proteger al planeta, es fortalecer la tarea. La tarea que venimos haciendo de neutralizar 11 millones de toneladas de CO2, de generar innovación a través de Ecoregistry y Ecobox para registrar sistemas de protección del medio ambiente, en trabajar para proteger 176 especies en vías de extinción, se complementa con lo que Ecopetrol pueda hacer en hidrógeno, cuencas hidrográficas, y otros esfuerzos sostenibles es bien competitivo”.



Añadió que para Ecopetrol e ISA, y el sector empresarial, el proteger al medio ambiente está “en el corazón de todos”. Advirtió que si las empresas no son resilientes con los ecosistemas, no son rentables, “no podemos generar riqueza si no somos sostenibles, y eso está en el ADN de ISA y de Ecopetrol”.



Ambos presidentes coincidieron en señalar que las dos compañías gozan de buen gobierno corporativo, y se permitirá generar una plataforma de empresas ambientalmente sostenibles para los próximo 30 o más años.



