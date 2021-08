‘Queremos beneficiarnos de la Ley de Economía Naranja’

Con la decisión de que el sector de marketing estratégico y las comunicaciones sea reconocido como un actor clave de la economía naranja, nace Unemec, la Unión Nacional de Empresas de Marketing Estratégico y Comunicaciones.



Su directora ejecutiva, Saray Méndez, explica el trabajo que empieza el naciente gremio.



¿Cómo surgió el gremio?



Estamos iniciando Unemec. Viene de un ejercicio de hace unos años, de una asociación de empresas de BTL. Luego estaba surgiendo otro gremio de la publicidad y las comunicaciones y con la pandemia se unieron. Se vieron afectados en la emergencia.



Por eso Unemec se consolidó en el 2020, podemos decir que aquí estamos y la idea es construir una agenda. Ya estamos en conversaciones con actores como la Asociación Nacional de Anunciantes y queremos estar en las conversaciones importantes para el desarrollo empresarial. Somos empresas que generamos negocios, aportamos empleo y crecimiento económico del país.



¿Cuál es el objetivo de Unemec?



Básicamente lo que busca Unemec es construir una representatividad de las empresas de la comunicación en general.



Somos una industria que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años y ofrecemos unos servicios estratégicos a otros sectores para el cumplimiento de sus metas.



Entonces se trata de reunir a todas estas empresas y construir una agenda de relacionamiento con distintos actores, con el fin de lograr unas acciones para mejorar la sostenibilidad de estas organizaciones.



¿Cómo es esta industria?



Principalmente la integran empresas pequeñas y medianas, de distintas disciplinas porque no solamente están en la comunicación y la publicidad.



Han surgido de muchas actividades: el marketing estratégico, el desarrollo de contenidos, la comunicación estratégica, las relaciones públicas. Y hay que sumar las que han surgido y que incluyen las plataformas y las nuevas tecnologías.



¿Cuáles son las tareas prioritarias hacia la consolidación del gremio?



Por ejemplo, nosotros no tenemos cifras que caractericen a la industria. Esa es una de las tareas importantes para saber cómo estamos. Esos datos también ayudan mucho a la toma de decisiones.



¿Cuáles son las preocupaciones y los temas en los que quieren participar?



Consideramos que tenemos todas las condiciones para tener espacio dentro de la Ley que beneficia a la economía naranja, porque estamos en la actividad relacionada con la generación de las ideas y la creatividad. Por ejemplo, en la pandemia no fue tenido en cuenta para las ayudas el sector de marketing experiencial o BTL.



Nos faltan líneas de crédito para estas actividades y como empresas medianas, pequeñas, e incluso micro, son necesarias las ayudas desde el sector público.



Y con el sector privado es importante una conversación en temas como los tiempos de pago porque más de 90 días no funciona. Hay que revisar el respeto por las normas de derecho de autor y con la academia sentarnos a revisar nuevos perfiles que demanda el mercado.



¿Cuántos agremiados tienen?



Tenemos afiliadas 32 y estamos en conversaciones con otro número importante. Nuestro sector no tenía un gremio, ha tenido buen recibo y se necesita porque estamos en un momento importante de desarrollo. Consideramos que es importante tener por lo menos una representatividad.



Sabemos que somos generadoras de empleo joven, la mayoría de quienes trabajan en estas actividades son menores de 35 años. Y en muchas ocasiones somos fuente del primer empleo.



Muchas empresas operan en otros países y exportan talento, al tiempo que han apostado por la innovación y se ha puesto al mismo nivel de los desarrollos tecnológicos. Además, somos tierra fértil para el emprendimiento y, de hecho, buena parte de las empresas, tienen menos de 15 años de creadas.