‘Queremos democratizar la tecnología con estos equipos’

Con el fin de democratizar la tecnología y de seguir mostrando su innovación en el país, la marca Motorola presenta al mercado local su nuevo equipo, el Edge 20 Pro.



En entrevista, Carlo Villamil, country manager de Motorola Mobility Colombia, habló sobre este celular y realizó un balance de la marca y de sus expectativas para este último trimestre de 2021.



¿Cuál es el balance que realiza la marca?



Este 2021 ha sido un año muy especial para Motorola, en el mundo, en América Latina y, en especial, en Colombia. Hemos reportado crecimientos de hasta tres dígitos en los mercados de Asia. Además, hemos tenido un récord histórico de market share, en América Latina, según el IDC Mobile Phone Tracker 1Q21. Asimismo, hemos dado pasos importantes en innovación en cada producto y la marca participa activamente en nuevos desarrollos.



¿Cómo le ha ido a la compañía en el país y cómo espera cerrar el 2021?



Durante el trimestre de abril a junio, la marca ha crecido en el país un 58%, 18 puntos porcentuales más que la industria, que creció 40%. Esto nos permitió consolidarnos en el mercado local, con más de 19% de market share. Las personas demandan más tecnología, mejores equipos, con mejores batería, más memorias, mejores cámaras y digamos que eso es lo que hemos hecho, responder a esas necesidades. Esperamos cerrar con un récord en ventas, ya que el último trimestre es muy bueno para la empresa.



¿Qué prepara la marca para atender las necesidades de sus clientes?



Estamos lanzando nuestra familia Edge por primera vez en Colombia. Con la familia Edge estamos incursionando con Motorola en el segmento premium. Si bien lo habíamos hecho con el Motorola Razr, que es un celular que se puede abrir y cerrar, este año lo hacemos con la familia Edge. Los modelos Motorola Edge 20 Lite y el Motorola Edge 20 Pro serán los puntos de lanza para los días sin IVA y para esta temporada de fin de año.



Lo que queremos es democratizar la tecnología con estos nuevos equipos. Lanzamos un nuevo celular con las características más espectaculares a un precio más asequible.



¿Por qué apostarle a este segmento?



Sabemos que en el segmento premium no hay tanta competencia, hace falta un jugador que democratice nuevamente la tecnología y que le ponga un precio más abajo a este segmento. Creemos que Motorola lo está haciendo bien en la gama media y de entrada. No perderemos ese foco, pero queremos ser un jugador relevante en la categoría premium .



Características y precios



El diseño del Edge 20 pro es liviano y cuenta con buenos acabados. Su cámara tiene un lente principal de hasta 108 megapíxeles y tiene un zoom de hasta 50X con el cual se podrá acercar mucho más al objetivo. Además, cuenta con 256 GB de almacenamiento y acceso a la plataforma Ready For.



Cabe destacar que tiene una pantalla Oled ultra nítida de 144HZ y un procesador Qualcomm Snapdragon 870. Su precio en el mercado local va desde los $3,9 millones.



Para el Motorola Edge 20 Lite, el precio va desde los $1,9 millones. Los usuarios interesados podrán adquirir estos equipos desde hoy en puntos de venta autorizados.



Johana Lorduy