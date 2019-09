‘Queremos llevar esta tecnología a toda la población’

Desde Bogotá, Veritas Genetics coordina sus actividades en Latinoamérica y ofrece una guía a las personas interesadas en conocer su genoma para beneficiar su calidad de vida, aportar al sistema de salud y al tomar decisiones clínicas más eficientes y certeras sobre su cuidado.



La compañía, fundada en 2014 por George Church –considerado el padre de la genética moderna– busca analizar el genoma completo, unas 6,4 billones de letras de nuestro ADN en cada célula del cuerpo humano.



La idea es que el país desarrolle un alto nivel en genética y además del potencial en cuidado ofrezca un mayor bienestar a las personas.



Sebastián Robledo, el director regional de la compañía, explicó como van los planes de la empresa en Colombia y que es lo que se busca con este entendimiento y secuenciación del genoma.



¿Por qué es importante conocer esta información genética?



Es importante desde el punto de vista del análisis, de cómo vamos a usarlo, uno de los retos principales respecto a la genética es trabajar en derribar los mitos.



Lo primero es la cantidad del información sobre la cuál estamos hablando, la dimensión es enorme, pues al hacer una secuencia se tienen más de 6 billones de letras de información para su estudio, comprender el orden con el que están escritas y que define como estamos predeterminados a ciertos medicamentos, o a las enfermedades.



Esto equivale a tener casi dos terabytes de información genética y lo que queremos es llevar esta tecnología a toda la población del país.



La capacidad para ese análisis es uno de nuestros más altos alcances, y podemos hacerlo con una plataforma que almacena 25 pentabytes de datos genéticos, historial clínico y demás.



El otro tema tiene que ver con el análisis, actualmente solo entendemos el 10% de lo que está en nuestro código y eso que este campo es uno de los que más se está desarrollando con los mismos estudios sobre acción de los medicamentos y demás.



¿Cuál es la intención de la compañía?



Posicionarnos como el líder de análisis y con capacidad de almacenamiento de todos estos datos.



Lo que queremos hacer es hacer un cambio en Colombia y en el mundo, es una modificación en el estilo y tipo de medicina que tenemos actualmente, dejar de ser reactivos o con prueba y error.



Al poder conocer las variantes genéticas de nuestras enfermedades, del desarrollo de tumores o las acciones que tienen los medicamentos, se puede sabe a ciencia cierta que puede ser mejor para el cuerpo o la persona.



Lo que la medicina tiene que empezar a plantearse o hacer es cambiar el modo de uso y ser preventivo.



Al ser capaces de tener este secuenciamiento completo podemos saber cuáles son las posibilidades de nuestra salud, que tipo de enfermedades hay en nuestra genética y también podemos pensar en como actuar ante los síntomas y demás.



Nosotros hacemos una evaluación de más de 1.000 tipos de condiciones y también estamos haciendo la selección de las variantes genéticas, contamos con un equipo potente y toda la información tiene además de un respaldo fuerte.



A futuro esto puede hacer del sistema de salud un modelo sostenible, porque solamente con tener y poder trabajar con la tasa de respuesta a un medicamento podemos tener más asertividad y con mejores tiempos.



Al pensar en genética y elección de características de ADN, hay muchos mitos, ¿en dónde estamos y cuál es el nivel en Colombia?



En parte mucho de todo eso es cierto, hemos avanzado, pero también faltan muchas cosas.



Todo lo que se hace de búsquedas, de edición de genoma sí va para allá, para poder elegir características y mejoras. Si, también hay mucha ficción, no es que cada vez más seamos gente más inteligente, más alta o fuerte, sino que lo que hacemos es darles bienestar y cuidado, entender que tipo de enfermedades tenemos o podrían desarrollar nuestros hijos.



En el caso de un parto próximo ver el cuidado o las necesidades a las que se enfrentarían, también hay formas de evitar algunas de esas enfermedades y molestias.



Acá en Colombia se prescriben más estudios genéticos que en toda la región y tenemos muy buenos recursos, centros de genética como el de la Universidad Javeriana y el del Centro Médico Imbanaco en Cali, la Fundación Santafe de Bogotá y muchas más instituciones, pero también vemos que falta mucho más conocimiento de uso y de la misma tecnología por parte de los médicos y de los mismos expertos que pueden beneficiarse con esto.



Por ejemplo con los tamizajes neonatales, se evidenció que esa prueba química puede aportar mucho y servir en el análisis de 13 condiciones bioquímicas y no genéticas, pero no es lo único que se puede hacer y que puede tener un mayor uso.



Esto es cuestión de demostrar la capacidad que tenemos, poder garantizar un mayor y mejor uso y acceso.



Tenemos una alianza con el Centro Médico Imbanaco en Cali, para desarrollar unidades de genética en las clínicas del país, para que los mismo médicos estén enterados de esto, para que vean las posibilidades, esto también puede se para personas no enfermas y como método de prevención.



En Colombia podemos en distintos escenarios ver como la genética puede ser útil y como los especialistas entrenados por nosotros pueden aportar en la calidad de vida.



Si bien esto tiene un costo alto (de 2.000 dólares por el estudio más completo), al ver como evoluciona el tema en el mundo y en el país se puede bajar y acercar cada vez más a más personas.



El dar la información y la retroalimentación del mismo es solamente la primer parte de todo y esta guía de más de 170 páginas puede abrumar, pero es un mapa, un recurso de vida que lo puede llevar por distintos caminos a lo largo de la vida.



Todos los días tenemos un mejor avance y vamos actualizando ese reporte.

​