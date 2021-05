‘Queremos que sea incluida la renta diferencial para mipymes’

La actividad empresarial del país está encadenada y, por eso, si una gran empresa no opera otras pequeñas que le suministren materias, primas, bienes o servicios, también se pueden impactar con costos importantes en ventas y empleos.



Así, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, el gremio que representa a las mipymes, manifiesta su preocupación por el paro y todo lo que ha desencadenado en bloqueos y vandalismo en zonas del país.



¿Cómo evalúan las mipymes la situación por el paro?

El centro de todas estas manifestaciones y sobretodo de los desmanes, los daños a la propiedad privada y el vandalismo en las calles han tenido gran concentración en Cali, Medellín, Cauca, Bogotá e, incluso, Nariño.



Sin embargo, el resto del país se ve afectado por que en las carreteras principales se mueve la carga de muchos productos terminados y de materias primas importantes para el sector empresarial de todo el país.



Precisamente, a finales del primer trimestre y comienzos de este, ya se estaban moviendo los contratos importantes. Nosotros somos proveedores de grandes empresas y ahora se está necesitando capital de trabajo. Por eso muchas mipymes están trabajando con accionistas e inversionistas para salvar por lo menos la estructura de la empresa.



¿Y con las protestas?



Ahora hay que sumar la incertidumbre. Primero nos cogió el tercer pico de la pandemia que coincidió con una capacidad hospitalaria muy débil. Tenemos una capacidad instalada que tenía un nivel de uso en un proceso de reactivación, pero no tenemos certeza. Son tantos los factores que no son controlados por el sector empresarial y que son importantes para un inversionista.



¿No es tan cierta la idea de que las grandes empresas son las afectadas?



Es que esto es una cadena. Una empresa tiene proveedores y compradores. En el exterior la percepción es de miedo y acá nos afectamos todos, eso no tiene consideración de tamaños ni de actividad. Si tenemos que renunciar a un evento como la Copa América, por ejemplo, cuándo los hoteles, los restaurantes van a poder nivelar su capacidad productiva y recuperar lo que se ha perdido.



¿Qué hacer con los bloqueos?

Hacemos un llamado a la Fiscalía y a los jueces de la República para que actúen, teniendo en cuenta que los continuos bloqueos y plantones constituyen conductas punibles descritas en nuestro ordenamiento penal. Cómo un comité de paro, independientemente de sus derechos, si sabe que sus manifestaciones son utilizadas para actos violentos, no negocia de otra manera para que el país vuelva a la normalidad. Uno ve una lista de peticiones tan larga y piensa que con qué plata se podrá atender si le están haciendo tanto daño al país y vamos a quedar peor.



¿Espera que la nueva tributaria retome la idea de un impuesto de renta diferencial para pymes?



Así como está el país y con la demanda social existente, es muy delicado hablar ahora de otro proyecto. Los mensajes que uno ha recibido del ministro José Manuel Restrepo y del presidente Duque es que han sido serios en revisar las partidas presupuestales y hacer movimientos para crear instrumentos focalizados para los jóvenes.



Eso muestra que sí se puede y que ahí está un Ministro muy responsable con esta circunstancia. Si eso lo adoptamos como una política permanente se podrá administrar mejor el gasto y con el tiempo nos puede ir mejor a todos y tener mejores condiciones de vida.



¿Pero quieren que se incluya ese aspecto?



Sí, queremos que se incluya la renta progresiva porque sería justo para nuestro segmento pero hay una sugerencia. Se proponía aplicar un impuesto de 24% más una sobretasa anticipada de 2,4 hasta para una renta líquida de $500 millones. Nosotros preferiríamos que nos llevaran la renta al 27% y no tener que pagar sobretasa.



¿Existen las condiciones para contratar jóvenes con los beneficios que ha anunciado el Gobierno?



Si a las preocupaciones por la pandemia se suma la incertidumbre por el paro, así se generen instrumentos como las facilidades para los jóvenes que se contraten, un empresario no tendrá la seguridad de que el país va a recuperar el control y que esto - las manifestaciones- no se presentará otra vez. Los paros son cada vez más severos y no por la manifestación apropiada y respetuosa sino como escenario de violencia.



Ese instrumento servirá cuando recuperemos el orden para que las empresas que están en proceso de reactivación lo aprovechen. Lo primero es recobrar la normalidad y tener la certidumbre en el resto del año para que esos instrumentos generen el impacto esperado.



¿Cómo va el sector?



Cuando cerramos el 2020, el sector tenía muy buenas expectativas para el primer semestre. A marzo arrojó resultados positivos y ese primer trimestre sirvió para darnos cuenta que sí había reactivación, aunque débil porque muchas de las empresas agotaron los recursos propios y han tenido que hacer maniobras entre socios.



Hoy es un sector con mucho compromiso con la banca y no es sujeto de crédito.

Ojalá podamos retomar la tranquilidad para que no se deteriore mucho lo que traíamos con movimiento positivo. Todos esperamos que el resto del año podamos trabajar tranquilos, es lo único que uno pide