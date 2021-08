¿Quién es el nuevo CTO de Mensajeros Urbanos?

Archivo particular

Mensajeros Urbanos la plataforma tecnológica de logística de última milla, nombró a Venkatesh Ramaswamy como el nuevo Chief Technology Officer.



Venkatesh llega a fortalecer el equipo de Tecnología, Data y Producto de la compañía, “Para nosotros es un placer tener a Venkatesh en nuestro equipo como CTO y contar con toda su experiencia y trayectoria, para seguir brindándole a todos nuestros clientes una experiencia excepcional en sus envíos a través de la tecnología. Queremos construir el mejor equipo de tecnología de Latino América que no tenga nada que envidiarle a los equipos de los gigantes tecnológicos como Google o Uber”, afirmó Santiago Pineda CEO de Mensajeros Urbanos.



Ramaswamy, ex director de ingeniería de Ebay, cuenta con una amplia trayectoria profesional y estará desde California liderando al equipo de Tecnología. Con esta contratación la compañía tecnológica continúa enfocando sus esfuerzos en mejorar cada vez más su producto para seguir brindando la mejor experiencia a todos los clientes de la plataforma.



“Estoy muy emocionado de unirme a Mensajeros Urbanos y ser parte del maravilloso viaje para transformar la logística en Latinoamérica y más allá, esta es una oportunidad increíble porque se que tiene un impacto directo en la vida de las personas. He hablado con muchas personas maravillosas en la empresa y continuaremos resolviendo problemas del mundo real con la tecnología y la inteligencia artificial como columna vertebral. La satisfacción, felicidad y experiencia del cliente en nuestra plataforma seguirá siendo la principal prioridad de la empresa”, dijo Venkatesh.



Con este nuevo nombramiento Mensajeros Urbanos ratifica su interés por generar nuevos empleos, además de tener al mejor equipo humano y profesional. Según Pineda actualmente la empresa cuenta con más de 60 posiciones abiertas en el área de tecnología, con las que esperan llegar a 120 desarrolladores en los próximos dos meses.



Para finalizar, Pineda afirma que lograr atraer estos perfiles profesionales es una muestra de cómo el ecosistema tecnológico en Latino América cada día toma más relevancia y se posiciona al mismo nivel que emprendimientos en Silicon Valley.