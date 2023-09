Racionamiento de gas en la costa Caribe golpea al sector industrial

Varias empresas con operación en la Costa como Cerro Matoso, Gases del Caribe, Tecnoglass y Monómeros, entre otras, han advertido sobre un racionamiento de gas en un 10 por ciento, que se está registrando desde hace algunas semanas en el sector industrial.

“Hace unos 15 días, aproximadamente, recibimos una notificación del productor Canacol Energy, que es el que opera los campos de gas de Córdoba, diciéndonos que nos iban a racionar el 50 por ciento de los contratos que tenemos con el mercado no regulado”, le dijo a EL TIEMPO el gerente de la empresa Gases del Caribe, Ramón Dávila.

Según Dávila, el mercado no regulado se refiere a las grandes industrias y, si bien el inconveniente estimaba superarse “en pocos días”, la preocupación radica en que van más de dos semanas sin verse una solución al respecto.

Esta situación afecta la operación de varias industrias que incluso han advertido que apagarán sus máquinas ante el desabastecimiento de gas en esa zona del país.

Por ejemplo, Cerro Matoso estima que sufriría daños por 360 millones de dólares si la empresa Canacol Energy no soluciona el problema de suministro de gas natural a los usuarios industriales.

Para el presidente de la empresa, Ricardo Gaviria, la fluctuación en el suministro del gas natural afecta el trabajo que hacen los hornos en la producción de la compañía y la reparación tiene un costo estimado en 180 millones de dólares.

“Eso ha hecho que no tengamos el gas que nosotros necesitamos y en algunas ocasiones tenemos el suministro, en otras es mínimo, pero siempre hemos estado por debajo de lo que nos deben entregar para lograr una producción eficiente”, explica el presidente de la compañía.

Por su parte, Christian Daes, CEO de Tecnoglass, confirmó que el racionamiento llevó a que la empresa apagara tres generadoras de gas natural.

“Gracias a Dios siempre tenemos la precaución de tener 20 megas de generación a gas y 20 megas a diesel”, afirmó Daes a la prensa local.

Llamado al Gobierno

El gerente de Gases del Caribe, Ramón Dávila, aclaró que este racionamiento no afecta el gas domiciliario y calificó esta situación como un “duro golpe” a las industrias, que están viendo un incremento en sus costos y una baja producción, razón por la cual le hizo un llamado al Gobierno para que busque soluciones inmediatas para el sector industrial.

“Se le ha dicho al gobierno que hay que seguir explorando gas. No podemos, por un simple trastorno de estos, dejar desabastecida una región tan importante como la Costa Atlántica. Debería haber otros campos de gas produciendo para asumir esta falta de suministro, pero no hay gas. No hemos podido conseguir más gas para que supla este racionamiento de Canacol”, manifestó Dávila.

Para el industrial, es necesario que el país continúe explorando porque no ser catastrófico para todo el país.

