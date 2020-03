Radiografía del consumidor colombiano frente al aislamiento preventivo

La llegada del COVID-19 al país ha despertado todo tipo de reacciones tanto a nivel social, como político y económico, cambiando notablemente los hábitos de consumo. A raíz de esto, Mindshare realizó un análisis identificando el comportamiento de los colombianos en esta coyuntura, dejando como resultado importantes hallazgos.



“Ante una situación tan sensible, así como las restricciones en materia de movilidad en las calles y el cuidado responsable que se debe tener, los consumidores colombianos están teniendo nuevas alternativas de consumo y de entretenimiento que eviten el contacto y el desplazamiento a lugares, por lo que los canales digitales y plataformas virtuales se posicionan como las utilizadas para las diferentes necesidades” señala Maria Victoria Torres, CEO de Mindshare Colombia.



ESTOS SON LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



1. El e-commerce gana protagonismo en los colombianos



Ante la rápida expansión del virus, las restricciones de movilidad, el aislamiento preventivo y las distintas medidas adoptadas por el gobierno, cada vez más personas acatan la recomendación de quedarse en sus hogares y evitar salir a realizar compras. En línea con esto y acorde a datos de Euromonitor, el 80% de las personas entre los 45 y 60 años dicen querer evadir las tiendas debido al coronavirus, por lo que las plataformas online son las más utilizadas en estos momentos.



2. Los consumidores están viendo más TV



Para mitigar la propagación del virus, los centros comerciales, supermercados y grandes superficies, micromercados y tiendas, están reduciendo su aforo al 30% de su capacidad total. Así mismo, las grandes salas de cine ya anunciaron cierres temporales o reducciones de hasta el 50 % en su operación.



Esta situación, sumada a la necesidad de permanecer en casa, ha aumentado el consumo de medios dentro de los hogares colombianos. La televisión ha sido la más beneficiada durante la coyuntura, pues el consumo de este medio, en personas de 25 a 39 años, ha aumentado cerca al 10% con respecto a periodos anteriores.



Así mismo, el consumo de televisión en los niños, entre 4 y 11 años, se ha incrementado cerca del 18%, en gran medida debido a la cancelación de clases y jornadas escolares.



3. Entretenimiento: gaming y video on demand ganan terreno



Ante las medidas de aislamiento, las personas están en la constante búsqueda de nuevas formas de entretenimiento. Así pues, categorías como el Video On Demand se posiciona como una alternativa eficaz para la diversión en casa. Muestra de esto es que luego del estreno de la de la última temporada de la serie Elite, en Netflix, la plataforma presentó una gran cantidad de visitas por la alta demanda atribuida a la cantidad de personas que se encontraban en sus casas por el Coronavirus.



Por otra parte, el Gaming se posiciona como uno de los principales medios de entretenimiento. Según Mindshare, en China, país donde se originó el brote del virus, la descarga de aplicaciones móviles en torno a esta categoría aumentó en un 80% versus 2019.



4. Nuevas alternativas de compra, alta demanda y precios elevados



Las personas son cada vez más conscientes del alcance de la enfermedad y buscan anticiparse a la situación adquiriendo un mayor volumen de productos de los que normalmente compraría. En esa medida, Las plataformas de e- commerce se han logrado posicionar como una opción ideal. Sin embargo, no han sido ajenas a la alta demanda de algunos productos. . Es el caso de los productos de limpieza y aseo personal, especialmente los antibacteriales y detergentes en el mercado, que han incrementado su demanda.



Asimismo, la categoría de alimentos procesados y perecederos ha presentado mayores volúmenes de compra. Las personas se preparan para permanecer en sus hogares, por lo que buscan abastecerse de productos enlatados como verduras, granos y carnes procesadas.



5. Experiencias virtuales



Los eventos públicos y de entretenimiento han sido tal vez los más afectados con la propagación del virus. Estéreo Picnic, Jamming Festival, Festival de la Leyenda Vallenata, así como otros grandes conciertos y eventos deportivos como la Copa América 2020 que estaba prevista para realizarse en Colombia y Argentina, han sido cancelados o aplazados, afectando directamente los eventos promocionales o contextos ideales para las marcas.



No obstante, la industria colombiana se mueve hacia las experiencias virtuales para frenar la caída. Artistas como Alejandro Sanz y Juanes, junto a otros reconocidos cantantes, están aprovechando sus redes sociales para seguir en contacto con sus seguidores, por medio de conciertos virtuales.



Así mismo, según el informe del estado global de las Relaciones Públicas, realizado por TalkWalker y YouGov, Colombia es el país de América Latina que más utiliza el influencer marketing, lo cual representa una oportunidad para que las marcas se conecten con sus usuarios por medio de este canal y que los usuarios puedan entretenerse y recibir información.