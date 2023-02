RAM 700 Bighorn, la apuesta por el trabajo y el plan familia

El grupo Astara le cambió el concepto a las doblecabina de trabajo, ahora las ve y las distribuye también como vehículos familiares, perfectos para planes de vacaciones, fin de semana y vida fuera de lo laboral.



Y hay que anotarlo en el caso de la RAM 700 Bighorn, el vehículo responde a los dos requerimientos, sus antecesores en el mercado así lo demuestran.



Un motor de 1,4 litros y cuatro cilindros con 8 válvulas conforman el tren motriz que registra un consumo de gasolina bajo.



Por dentro un equipamiento interesante, con sillas confortables una óptima consola y la combinación de digital y tacómetro tradicional que no deja de tener un halo de nostalgia en los indicadores.



Su respuesta en los terrenos colombianos es adecuada, sobretodo porque tiene buena respuesta en las tres primeras marchas en terrenos de subida, y se acompañan con una suspensión que se nota ha evolucionado y se ha venido ajustando con el paso de los años, adelante es independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora resortes helicoidales y amortiguadores de doble efecto.



En la parte posterior es de eje rígido, con resortes de hoja y amortiguadores hidráulicos de doble efecto, con lo cual supera fácilmente los obstáculos propios de los huecos de las ciudades colombianas, sin generar incomodidad en los pasajeros, ni ruidos molestos de desajuste por los golpes.



Con versatilidad, se convierte en la compañera perfecta para aventuras de descanso, alejadas del trabajo, logrando así una perfecta armonía entre la vida personal y laboral, adaptándose a cualquier necesidad y lista para desafiar todo obstáculo que se presente en el camino.



Hay que anotar, que hacen falta dos apoya manos en la segunda fila de sillas y le quedaría muy bien un apoya brazos o consola en la mitad de la segunda fila, con lo cual el cuerpo descansa pues el ángulo de inclinación del espaldar en esos carros siempre es menor.



Respecto al andar del vehículo, es suave, y su tren motriz está perfectamente adecuado a la topografía local. En cuanto a la seguridad incorpora control de tracción y control electrónico de estabilidad.



Adicionalmente, incluye frenos ABS de disco ventilado delantero y tambor trasero con sistema de distribución electrónica de frenado (EBD); cinturones de seguridad delanteros con pretensor; asistencia de arranque en pendientes de acción automática para sostener el carro unos segundos antes de acelerar en una pendiente; sistema de control de estabilidad (ESC); bolsas de aire frontales y laterales.



Un mercado competido

El nicho de las camionetas doblecabina y cabina sencilla en general tiene bastante competencia en el mercado local. Las hay de todos los tamaños y formas de cabina.

De hecho hay más de 10 modelos compitiendo actualmente en Colombia. Así las cosas de los 13.852 vehículos que se vendieron en el primer mes del año en el país 1.589 fueron de la categoría Pick Ups, con un crecimiento del 37,5 por ciento.



En ese universo la RAM 700 en sus dos presentaciones colocó 78 unidades. Y venía de matricular 521 unidades el año anterior. Con la Bighorn la marca espera ganar más participación de mercado.



