Ramo responde a acusaciones de Egan Bernal por campaña de 'Egansito'

Después de la victoria de Egan Bernal en el Giro de Italia de 2021, la empresa Ramo hizo una campaña publicitaria a través de redes sociales como homenaje al deportista.



Lo que hizo Ramo fue cambiar la imagen de Gansito para llamarlo 'Egansito' y 'vestir' al ganso del empaque con una camiseta y un casco de ciclismo rosas (el color del Giro).



(Lea: Egan criticó a Ramo por incumplirle tras publicidad de 'Egansito').

En las últimas horas, el deportista mostró cierta inconformidad por el manejo de la empresa a la campaña. A través de su cuenta de Twitter dijo que "no contaba con mi autorización o la de mi equipo" y expresó "inconformidad".

Según Bernal, "hace 10 meses, después de estar al aire la campaña, se comunicaron con nosotros para resarcir su error. Propusimos su colaboración a un proyecto de ciclistas en formación que es apoyado por nosotros. Teniendo en cuenta su publicidad, en la que se expresa 'orgullo' hacia el ciclismo, nos pareció una buena forma de apoyar el deporte. Tratamos de llegar a un acuerdo, pero el equipo de Ramo aún sigue sin contestar, dando largas y ofreciendo algo como por salir del paso. Lo siento como una falta de respeto".

Ramo respondió a las críticas del deportista asegurando que el homenaje 'Egansito' no fue una publicidad. La campaña "consistió únicamente en un post en redes

que tuvo alto crecimiento orgánico, y dejamos claro ante su representante y ante los

diferentes medios que nos preguntaron en esa época, que no se sacó un producto al

mercado con esa imagen, que el homenaje no iba a acompañarse de publicidad alguna, no hicimos pauta adicional del producto, ni invertimos en dinámicas ni en ningún tipo de

actividad comercial que produjera tales efectos", aseguraron.



(Además: Por qué si Colombia es productor, importa café).

También aclararon que su admiración por Egan es totalmente ajena a sus dinámicas comerciales. La empresa aclaró que las ventas de Gansito ese mes no tuvieron ningún crecimiento por la campaña y, por el contrario, fueron inferiores a los dos meses anteriores.

"El hecho de no haber encontrado un acuerdo comercial para patrocinar el equipo del interés de Egan no cambia el espíritu genuino y transparente con el que le rendimos homenaje a este gran deportista colombiano", puntualizaron.

PORTAFOLIO