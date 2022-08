Rappi celebra 7 años y tiene descuentos para sus usuarios: estos son

La plataforma Rappi anunció que celebra su aniversario número 7 con más de 3 millones usuario únicos, con presencia en las ciudades principales y más de 72 municipios. Además de la consolidación de sus siete verticales de negocio.



“¡Estamos de fiesta! Han sido 7 años en los que hemos exportado tecnología a 9 países de la región, nos apasiona impulsar a los comercios por lo que seguiremos trabajando por el crecimiento económico de nuestro país. Este mes queremos celebrar de la mano de nuestros usuarios con descuentos en diferentes verticales dentro de la app. En lo que va del año, consolidamos nuestra operación llegando a 72 municipios de Colombia”, destacó Matías Laks, gerente general de Rappi Colombia.

(Vea: Maluma le compone una canción a Rappi).

Encaminados con el propósito de ser la mejor opción, la plataforma trae para esta fecha especial descuentos desde el 40 % en todas sus verticales. Además, los usuarios Prime y RappiPay podrán disfrutar de beneficios exclusivos.

Estos son los beneficios:

Prime

Según Mateo Escobar Jaramillo, director de Rappi Prime para Colombia, “a partir de la fecha, dentro del ecosistema habilitamos “Prime Tab” una nueva sección dedicada a todos los beneficios y descuentos exclusivos para los usuarios Prime". Aquellos que hacen parte de la membresía podrán disfrutar de suscripción gratis a HBOMax, descuentos de hasta un 50% en hoteles de RappiTravel y más sorpresas en plataformas como Youtube, Cabify y Tinder, entre otras.

(Vea: Rappi entrega platos preparados para consumir en menos de 10 minutos).

A su vez, los usuarios de la Rappicard tienen a su disposición 3 meses gratis de este modelo de suscripción y Rappi Cash solo estárá disponible para quienes hacen parte de esta comunidad.

Mascotas

Esta línea de negocio está disponible en todo el territorio nacional. De acuerdo con Andrés Felipe Palacio, director de CPG para Rappi Colombia, “seguimos trabajando por consolidar nuestros servicios en el país, las 4 ciudades en donde hemos tenido una gran acogida son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla”.

Travel

Los viajes en Rappi se han convertido en el aliado de los usuarios para organizar sus vacaciones o salidas de negocios, con múltiples beneficios y a un precio justo. Gracias a la RappiCard, los viajeros reciben un 5% de cashback sin límites de devolución. En esta temporada de vacaciones, la vertical registró más de 30.000 transacciones generando un crecimiento del 188%. Según Guido Becher, head de Rappi Travel, “los destinos nacionales más solicitados fueron Cartagena (22 %), Bogotá (13%) y Medellín (6%)”.

(Vea: Autorizan que RappiPay comience a funcionar como entidad financiera).

CPG



Consumer Packaged Goods (CPG) comprende comercios como supermercados, farmacias y tiendas especializadas, es una unidad de negocio que nació para “devolverle el tiempo” a los colombianos. Para Andrés Felipe Palacios, director de CPG para Rappi Colombia, destacó que “nos motiva que nuestros usuarios aprovechen el tiempo de la mejor forma, sin tener que salir de casa u oficina. Los colombianos hacen más de 1,5 millones de órdenes cada mes, durante las 24 horas del día”.

Con respecto a tiempos de entrega el promedio para un mercado es de 60 minutos, el de un pedido a farmacia de 32 minutos y en Turbo es de 8 minutos.

Turbo

Esta vertical, que pertenece a GPGs, también se une a la fiesta pues en el marco del aniversario, cumplió su primer año de gestión. Según Diana Álvarez, líder de Turbo en Colombia, “la unidad de negocio cuenta con la mayor inversión de la compañía y está enfocada en la consolidación del portafolio de productos “ready to eat” o listos para consumir; pensando en aquellos usuarios que no tienen mucho tiempo para almorzar o comer.” De acuerdo con cifras de la categoría, esta vertical está creciendo de forma exponencial mes a mes lo que demuestra una gran acogida de los usuarios Rappi.

En lo corrido ha sido pionera en la región, no solo por innovar en el concepto del “quick commerce” sino también, por mantener una oferta de valor que ha desafiado los tiempos de entrega en el delivery.

Para los amantes del fútbol, Turbo ya tiene disponible, para envíos en menos de 10 minutos, “las monas” para el album del mundial.

Andrés Palacios, director de CPG´s y de Rappi Turbo Colombia. Archivo

Restaurantes



Esta vertical fue de las primeras que dio inicio a este sueño de la SúperApp, cuenta con una oferta muy amplia de los mejores restaurantes del país, más del 60% de las marcas son exclusivas de la plataforma. De acuerdo con David Souvannavong, director de Restaurantes para Rappi Colombia, “uno de los diferenciales de esta unidad de negocio, es la variedad de opciones que tiene el usuario para elegir, según cifras con corte a julio, los colombianos prefieren pedir por medio de la app hamburguesas, pizzas y pollo asado o crispy”.

(Vea: Así es como Rappi se ha convertido en una fábrica de emprendimientos).

E-commerce



Esta unidad de negocio, cuenta con más de 500.000 productos de tiendas especializadas en flores, moda, tecnología, sex shops, entre otros más. En este segundo semestre, el top 3 de los productos más solicitados de esta vertical fueron la freidora de aire, los airpods y el envío de flores a domicilio. De acuerdo con Diego León, director de e-commerce para Colombia, “tenemos un portafolio de marcas muy llamativo para facilitar la vida de nuestros usuarios. Somos los únicos en el mercado que tenemos la capacidad de entregar cualquier producto de esta vertical en 60 minutos. Con el comportamiento que hemos tenido a lo largo de este primer semestre, esperamos cerrar el año con un crecimiento del 60%”.

En lo que queda del año, la multivertical y multilatina, pretende consolidar su presencia en cerca de 40 municipios del país.

PORTAFOLIO