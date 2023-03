Domicilios en Rappi podrían costar $18.000 por la reforma laboral

Archivo particular

El Gobierno Nacional, gremios, empresarios y trabajadores están a la espera de que empiecen los debates en el Congreso sobre el proyecto de la reforma laboral.



De ser aprobado, se promoverían los contratos a término indefinido, aumentaría los recargos dominicales y consideraría las horas trabajadas antes de las 6 a.m. y después de 6 p.m. como ‘extra’.

De acuerdo con el gremio de las aplicaciones e innovación, Alianza In, el texto actual de la reforma laboral que fue radicado en el Congreso de la República el pasado jueves destruiría más de 80 mil trabajos de personas que operan como repartidores a través de plataformas digitales.



Una de las afectadas podría ser Rappi y el director ejecutivo Simón Borrero habló al respecto.



En diálogo con Semana, indicó que la iniciativa del Gobierno tiene dos temas peligrosos, según su concepto: laboralidad forzosa y un freno a la flexibilidad de los rappitenderos al ofrecer sus servicios.



El ejecutivo aseguró: "Por la actual situación económica y por la inflación, entiendo que muchos clientes estén insatisfechos porque Rappi se ha vuelto más costoso, pero con la reforma tendríamos que cobrar 18.000 pesos por un domicilio y eso restringiría el servicio a unos pocos, destruyendo el modelo de negocio y dejando sin ingresos a muchas personas".



Además dijo que "no estamos en Suiza ni en España, estamos en un país donde la gente necesita oportunidades. Ayudemos a que los que estamos construyendo esas oportunidades lo podamos seguir haciendo de forma sostenible".



De hecho, como le explicó a Portafolio Matías Laks, CEO de Rappi Colombia, la reforma, tal cual como está escrita, perjudicaría la flexibilidad laboral de los repartidores, así como sus ingresos.



Y es que según la empresa, un rappitendero que trabaje 10 horas al día puede tener ingresos semanales de hasta $800.000 en promedio (hablando del 2023).



Además, la app segura que casi un 90 % de las personas que se conectan a Rappi lo hacen menos de 20 horas a la semana, es decir que este es un complemento de ingresos a otra actividad, que puede ser remunerada o no, como un estudiante o un trabajador.



“La sorpresa que me llevé es que ninguna de las cuestiones que nosotros llevamos a la mesa, a través de Alianza In, fueron incorporadas en el texto de la reforma. Y en caso de que se apruebe tal cual como está escrita, es como retroceder 15 años en el tiempo, pues pedir domicilios hace 15 años era muy complicado”, explicó Laks.

