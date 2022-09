Rappi estaría trabajando en bajar los tiempos de entrega

Por estos días la plataforma Rappi celebra su aniversario número siete, destacando hitos importantes como la llegada a nueve países de la región, la consolidación de su operación en 72 municipios del país, además del fortalecimiento de sus nuevas verticales de negocio.



En entrevista con Portafolio, Matías Laks, gerente general de Rappi Colombia, habló sobre el desarrollo y el crecimiento de la plataforma; sobre las nuevas tecnologías que están incluyendo y de los planes que vienen a futuro.



¿Cómo ha sido el crecimiento de Rappi en todos estos años?



Este es un emprendimiento que nació en Colombia. Y en sus inicios nos enfocábamos en Supermercados, en donde ofrecíamos 200 referencias para el consumo masivo, productos que los usuarios podían conseguir en las tiendas de barrio. Luego con el tiempo llegaron más opciones como el botón de antojos y la app empezó a crecer. Es así como desde el día uno nosotros hemos crecido escuchando a los usuarios. Pero cuando hablamos de los usuarios también nos referimos a los domiciliarios independientes, que también cuentan con una app SoyRappi, y por supuesto también están nuestros aliados que son los comercios.



Hoy, después de siete años, contamos con más de 30.000 comercios adheridos a la plataforma, la vertical más importante en términos de transacciones es restaurantes.



¿Cómo vienen celebrando este aniversario?



Estamos de celebración y de hecho hemos cerrado la mejor semana de nuestra historia. Debo destacar que hoy los restaurantes que están con Rappi pueden decir que sus órdenes se han venido incrementando. De hecho, después de pandemia hemos crecido en órdenes de delivery. Eso quiere decir que hoy vemos restaurantes con un negocio mucho más grande, lo que evidencia que la ocasión de consumo a domicilio no ha canibalizado la ocasión de consumo en punto de venta.

¿Cómo han venido creciendo las otras verticales del negocio ?



Hace un año y dos meses atrás abrimos la operación de Turbo que volvió a poner a Rappi en la boca de todos. Es mágico, nosotros tenemos alrededor de 1.200 referencias y más de 50 tiendas ocultas en todo el país. Hoy estamos operando en Bogotá, Cali, Baranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cartagena. La idea es seguir expandiendo la operación de Turbo. Asimismo, se destaca la vertical de Supermercados y Rappi Travel, que vienen creciendo con mucha fuerza.



¿Cuántos usuarios y rappitenderos tienen en la plataforma ?



En el último año hemos tenido más de 3 millones de usuarios, que han hecho al menos una transacción. Pero potencialmente hemos cubierto más de 20 millones de personas.

Por otro lado, a la plataforma se conectan aproximadamente más de 100.000 rappitenderos.



¿Cómo han venido haciendo la expansión en el mercado local?



De hecho en el último año hemos abierto muchas ciudades en Colombia, estamos en las capitales principales y en las ciudades secundarias. Hoy, por ejemplo, estamos en Pasto, Tunja y Mosquera. Sin duda lo más increíble es que seguimos llegando a más municipios del territorio nacional.



Ustedes siempre han destacado el apoyo a los restaurantes, pero ¿cuánto de esos comercios son pymes?



Claramente hemos venido trabajando en apoyar a esos comercios. Y efectivamente entre un 70% y 80% de los negocios que están en la plataforma corresponden a pymes.



¿Cómo vienen apoyando a las cocinas ocultas?



Para nosotros son muy importantes los emprendedores y este modelo ha ayudado a la democratización del sector gastronómico, inclusive pymes o cadenas de restaurantes locales han llegado a otras ciudades gracias a este modelo.



Desde la plataforma siempre estamos abiertos a ayudarle a nuestros aliados y nos llena de orgullo este tipo de iniciativas porque la verdad es que somos un ecosistema que busca que todos ganen.



¿Cuál es la tecnología que viene incluyendo Rappi en la plataforma?



El volumen de datos generados diariamente permite que los equipos en Rappi vayan más allá de un análisis descriptivo e histórico de los comportamientos transaccionales, y logren tener modelos de predicción para ofrecerle a los usuarios un mejor servicio y con ello, lograr su fidelización.



De esta forma, los equipos de inteligencia artificial, data science y machine learning en Rappi, buscan sacar el mayor provecho de los datos disponibles para solucionar problemas y adelantarse a los desafíos que se enfrenta nuestra aplicación.



¿Cuáles son los planes que llegan para la plataforma en los próximos meses?



Ahora mismo nosotros estamos invirtiendo fuertemente en aumentar nuestra calidad, en bajar los tiempos de entrega y en ayudar a los restaurantes en consolidar su operación.



Por su parte, seguimos trabajando en ampliar la operación del servicio de Turbo.



Johana Lorduy