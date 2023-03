Lo que respondió Rappi sobre repartidor que perdió una pierna

El pasado 16 de diciembre del 2022, Cristian Abril fue víctima de un motociclista en estado de embriaguez que lo chocó de frente, con tanta fuerza y peligrosidad, que provocó que los médicos le amputaran la pierna derecha.



En ese instante, Abril estaba en su turno de domiciliario vinculado con la plataforma de delivery Rappi, la cual asegura que ha estado haciendo acompañamiento al hombre de 39 años pocos días después del accidente.



“Desde el 21 de diciembre, fecha en la que tuvimos conocimiento del accidente que sufrió Cristian, iniciamos el proceso de acompañamiento para que pudiera recibir todas las coberturas a las que tiene acceso en virtud de la póliza de accidentes personales con la que cuentan todos los repartidores registrados en la aplicación ‘Soy Rappi’”, dijo la compañía.



No obstante, durante el proceso, Abril mencionó que ha tenido problemas para poder tramitar los certificados requeridos con la empresa para hacer sus tratamiento de terapia, luego de que se le amputara su extremidad. También compartió lo que ha sido lidiar con muchas dificultades desde que salió del quirófano.



“Vivo en Suba Rincón y debo ir hasta Fontibón para mis terapias. Estos tres meses he tenido más gastos que ingresos, pues uno no tiene dos trabajos por hobbie. Ahora ya no puedo llevar a mi esposa al trabajo, ni a mi hijo al colegio. Tuve que pagarle ruta pese a que vivimos cerca y debimos mudarnos cerca al trabajo de mi esposa”, dijo Abril a EL TIEMPO.



Frente a esta situación, la aplicación admitió que sí ha habido una lentitud por su parte frente a esta situación, pero que mantiene el seguimiento sobre la evolución de quien estuvo vinculado con ellos.



“Aceptamos el error en la demora de expedición del documento que requiere Cristian y lamentamos los inconvenientes que esta demora ha ocasionado. Nuestro equipo de operaciones estaba avanzando para expedir el documento cuanto antes y ya estamos tomando medidas para que este proceso no sea demorado ni para Cristian ni para ningún otro repartidor registrado en la aplicación Soy Rappi. En Rappi tenemos un interés genuino en brindar el acompañamiento médico, psicológico y jurídico a los repartidores que se ven envueltos en cualquier tipo de accidente”.



No obstante, la empresa recalcó que está comprometida con velar por la integridad de sus repartidores: “Seguiremos acompañando a Cristian en todos los trámites que requiera asociados a su accidente. Para nosotros su bienestar y el de todos los repartidores es una prioridad".



