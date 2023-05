Rappi y Microsoft crean nuevo programa de enseñanza en tecnología

La empresa de domicilios Rappi anunció, en alianza con la tecnológica Microsoft, creó una nueva herramienta digital que busca beneficiar a los repartidores adscritos a la aplicación y a sus familias.



Se trata del programa ‘Tech For All’, el cual tiene como objetivo darle herramientas a los rappitenderos y a sus familias para acceder a oportunidades de autoempleo en la digitalidad o de colocación laboral en puestos que demanden competencias y habilidades tecnológicas.



La función de Rappi en este programa será ofrecer a sus repartidores poder fortalecer competencias tecnológicas, tales como “alfabetización digital y productividad, habilidades blandas, emprendimiento y habilidades de administración, entre otros”, según Rappi.



La empresa agregó que este programa no tendrá ningún costo y estará disponible para los rappitenderos en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, México, Argentina y Uruguay.



Alejandro Solís, VP Senior de Rappi para Hispanoamérica, destacó que “En Rappi, siempre buscamos generar oportunidades de crecimiento para todos las repartidoras y repartidores, otorgando cada vez más beneficios para su desarrollo profesional y el de sus familias. Con la experiencia y el apoyo de Microsoft, estamos seguros de que este programa será un gran éxito y contribuirá a la prosperidad de nuestros repartidores y sus comunidades”.



Microsoft, por su parte, busca con esta nueva alianza seguir ampliando la inclusión digital en comunidades de todo el mundo: “Estamos orgullosos de colaborar con Rappi para ofrecer a los repartidores y sus familias la oportunidad de adquirir habilidades tecnológicas de vanguardia que les permitirán mejorar su calidad de vida y tener éxito en la economía digital actual”, mencionó Jorge Cella, Director Regional de Filantropía para Microsoft.



