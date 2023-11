RappiPay busca llegar a $1 billón en la RappiCuenta

Ignacio Giraldo es el nuevo CEO de RappiPay, corporación financiera, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera y que comenzó a operar en julio pasado que además tiene dos productos con los cuales buscará crecer: la RappiCuenta, que ya tiene más de 210.000 usuarios y la RappiCard, en alianza con Davivienda, que cuenta con más de 186.000 usuarios.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

¿Usted viene del sector financiero tradicional?

Estudié administración de negocios en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), especializado en Finanzas. Trabajé en el Banco Itaú como vicepresidente de banca minorista y digital, en el CitiBank en liderazgo estratégico y comercial para Colombia y países de Latinoamérica y con conocimiento en gestión de ventas, producto y experiencia al cliente.



¿Cuál es su misión en RappiPay?

​

El mercado financiero merece una transformación y me hizo clic el mundo de las fintech. Lo que siento es que hay que transformar el mercado. Hay que pagar cosas digitalmente. Tenemos apetito de transformar el mercado.



(Vea: Muncher, a la vanguardia del negocio de las cocinas ocultas).



¿Cómo ha sido la evolución de RappiPay?

​

RappiPay ha evolucionado y al obtener la certificación de la Superintendencia Financiera y en julio comenzamos a operar y eso nos permite captar plata y tener el esquema de garantía con Fogafin para hacer un manejo de manera responsable de la licencia que obtuvimos.



¿Cuáles son los productos para ganar mercado?



Queremos cambiar la oferta de valor de los clientes. Tenemos una cuenta de ahorros transaccional que ofrece una rentabilidad de 10% efectivo anual a montos superiores de $2 millones y de 7% a montos inferiores.



Vamos a crecer esa cuenta de ahorro y llegar a un millón de clientes y $1 billón en un lapso de 12 a 18 meses. Creceremos de manera moderada con la tarjeta de crédito RappiCard y tener cautela con el tema del crédito. Todos nuestros clientes tienen un personal banker, un asesor bancario.



(Vea: La app Rappi, la nueva patrocinadora del FC Barcelona, de España).

Ignacio Giraldo, presidente de RappiPay Cortesía





Ya tenemos 225.000 cuentas, con depósitos superiores a los $60.000 millones. Somos vigilados, tenemos garantía para todos los depósitos y una disponibilidad del 100% los siete días de la semana, las 24 horas del día los 365 días del año. No se penaliza ningún retiro en ningún momento y los clientes tienen a disposición 2.000 cajeros de Davivienda.



¿A futuro qué viene?

​

Nuestra oferta de valor la comunicamos de manera contundente. Tenemos el 1% de cash back (devolución) en la tarjeta de crédito, 5% de cash back en RappiTravel, no les generamos comisiones a los clientes y hay un link de pagos para cobrarles a los clientes.

Además tenemos ApplePay para uso completamente digital y pronto vamos a salir con GooglePay.



Un tema de muy importante es la seguridad. Además, somos de los más rápidos y tenemos el NPS superior a los 70 puntos (índice de recomendación).}



¿Cómo les ha ido con las altas tasas, la menor dinámica del crédito y su mayor deterioro?

​

No somos ajenos. Las tasas de las tarjetas tienen una consecuencia natural con la alta inflación. La mora la enfrentamos con los clientes de la manera más simple posible. Nos impactó, ha sido un año difícil en materia de crédito y se complican los prestamos, pero les podemos dar a los clientes en captación el 10% efectivo anual. Por eso queremos hacer captación y tener cuidado con la tarjeta.



¿Qué opina de la baja de tasas que hicieron algunas entidades?

​

Fue una baja de tasas propia de algunas entidades. No hicimos parte de esa iniciativa. Los precios de los activos son altos.



¿Debería venir pronto una baja de tasas?

​

Sí. Van a comenzar a bajar y en 12 meses van a bajar de manera contundente y los presupuestos nos lo muestran y eso indica que viene a comenzar a final de año.





(Vea: ‘Esta defensoría es una garantía para los rappitenderos’).



¿Las reformas en el Congreso los afecta?

​

Con la reforma laboral no se va a ver impactado el negocio pues no tenemos repartidores. En el caso de Rappi trabajará con el Gobierno para que se beneficie a los repartidores y los comercios. Las otras dos reformas, de salud y pensional no nos afectarán.



¿Ustedes son una competencia a la banca tradicional?



Definitivamente estamos para competirle a la banca tradicional y a las fintech y a los neobancos. Esto debe evolucionar y Colombia lo necesita.

En los países cercanos la evolución es enorme. Acá el uso del efectivo todavía es cercano al 80%.



¿Quieren ser banco?

​

Nuestro apetito es grande y hay que ser inteligentes en cumplir los hitos propuestos. Vamos a crecer en las cuentas de ahorro y poner el cliente siempre adelante y seguir creciendo.



El tema de si vamos a ser banco está en la mesa pero hay que cumplir con las metas y la confianza de los colombianos. Con los productos que tenemos nos falta mucho valor por entregar.



(Vea: Rappi fue destacada por creciente oferta de productos en 2023).



PORTAFOLIO