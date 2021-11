RappiPay llega a los 110.000 usuarios con Rappicard

Tras el éxito de la app Rappi, el unicornio colombiano le sigue apostando al sistema financiero con RappiPay. En diálogo con Portafolio, Gabriel Migowski, CEO RappiPay Colombia, habló sobre cómo va el proceso ante la Superfinanciera para poder operar de lleno, así como de sus planes.

¿Cuál es el balance que hace de RappiPay en el último año?

​

Creemos que los número hablan por sí solos. En agosto de este año, según cifras de la Superintendencia Financiera, RappiCard había puesto en el mercado más de 31.00 tarjetas de crédito, destacándonos como líder en el mercado.



Para mi es un buen resultado y es el comienzo de una linda jornada con un gran equipo de trabajo.



Con ese número sumamos más de 110.000 clientes que usan una RappiCard. Realmente estamos muy contento con los resultados y seguimos trabajando para que la experiencia sea cada vez mejor. Nuestra ambición es que la RappiCard sea la tarjeta más amada en Colombia.



¿Cuántos clientes usan la tarjeta débito y la crédito de RappyPay?



Con la tarjeta débito, que es parte de un producto más amplio que tenemos hoy en alianza con Davivienda, tenemos 750.000 cliente. Además de los 110.000 clientes que usan una tarjeta de crédito. Y bueno hay que destacar que tenemos unos clientes que piden la tarjeta de crédito y otros no.



No obstante, pero lo más importante es que al final nuestros clientes puedan realizar sus compras y vivan la mejor experiencia.



¿Cómo van las actualizaciones en materia de tecnología y seguridad?



Es un trabajo incansable, nosotros contamos con el equipo más grande de ingenieros de Latinoamérica y la gran ventaja es que estamos desarrollando lo mismo en cinco países en paralelo: Brasil, Chile, México, Colombia y Perú.



La tecnología no para y constantemente estamos creando facilidades para que el usuario pueda entrar. Hace poco lazamos un botón en donde los usuarios entran y pueden diferir sus compras en las cuotas que desee. Contamos también con el personal banker, un servicio que viene de la mano para aquellos usuarios que cuentan con la RappiCard.



¿Cómo va el proceso con la Superfinanciera?



El proceso con la Superfinanciera va bien. La gran ventaja que tenemos de estar en Colombia es que la Super es una entidad altamente profesional y de un manejo muy prousuarios, y consecuentemente pronegocio. Pienso que en ese sentido la Superfinanciera es realmente un coequipero.



Esperamos ya al comienzo del año entrante estar listos, obviamente eso depende de un montón de factores como tecnología, procesos y de que los equipos de la Superfinanciera estén tranquilos. Yo creo que hasta ahora están muy confiados. Estamos muy conscientes que para el próximo trimestre del año entrante vamos a estar abriendo cuentas a todos los colombianos con la insignia RappiPay.



¿Cuáles son los planes que llegan para RappiPay?



Seguir trabajando por ser la entidad financiera más querida por los colombianos. Además consolidarnos como un jugador importante en el mercado.