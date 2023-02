RappiCuenta, la única entidad financiera que paga 7 % de rentabilidad

La ‘fintech’ RappiPay anunció el lanzamiento de la RappiCuenta, una cuenta de ahorros que no tendrá costo en sus operaciones bancarias y que espera llegar al millón de usuarios para finales de 2023.

En charla con Portafolio, Gabriel Migowski, CEO de RappiPay, explicó que esta nueva opción le permitirá al usuario tener una rentabilidad media anual del 7 % y reveló más detalles de cómo funcionará.



¿Qué es la RappiCuenta?



La RappiCuenta es una cuenta de ahorros completa, con todas las transacciones de una cuenta de ahorros, tarjeta débito, pagos por PSE, transferencias bancarias, pagos de servicios, retiros de efectivo, y con todo lo que tiene la RappiCard, o sea, costo cero. No te cuesta tenerla, no te cuesta usarla para transacciones y los retiros en los cajeros de Davivienda son gratis.



Haces retiros sin tarjeta débito, por lo que puedes cargar con un plástico menos, y tiene algo que ninguna otra entidad ofrece: una rentabilidad del 7 %, sin asteriscos, sin letra chica, sin montos mínimos, sin tener que calcular sobre el saldo promedio y sin exigirte limitar tu transaccionalidad.

¿Por qué ofrecen esa rentabilidad?



Porque hay algunos bancos que tienen productos como este, pero siempre ofrecidos a una camada muy pequeña de la población. Y a nosotros, por principio, lo que nos gusta hacer es construir productos que antes eran para muy pocos y asegurar que esos productos estén al alcance de todo el mundo.



Entonces, esa es la esencia de la RappiCuenta. Queremos llegar a un millón de clientes para el final del año. Estamos muy contentos con el uso hasta ahora (proyectos piloto). Está regulada por la Superintendencia Financiera, con lo cual tiene protección de Fogafín hasta los 50 millones de pesos, lo que da tranquilidad. Además, para transferir dinero a alguien, no tienes que inscribir la cuenta de otra persona y esperar tres días para darte cuenta que no era una cuenta corriente, sino de ahorros, esperar otros tres días para poder transferir y ahí sí poner los datos para la transferencia.



¿Sienten que la RappiCuenta será una competencia fuerte para los bancos tradicionales?



Yo siento que ya estamos compitiendo. La RappiCard, por ejemplo, ha sido la primera tarjeta para el 40 % de la gente que la usa.

RappiCuenta promete rentabilidad efectiva anual del 7 %. RappiPay Colombia

Ninguna cuenta de las entidades tradicionales ofrece el 7 % de rentabilidad a quien tiene $10.000 o un millón de pesos, o $10 millones. Nosotros no discriminamos por montos, por saldos o por salarios. Creo que ese es nuestro principal diferencial con respecto a la competencia.



La segunda principal diferencia es que tienes un ‘personal banker’. En vez de hablar con un ‘call center’ para que te remita a Pedro, para que después te remitan a Antonia, para que te remitan a Juan y que te remitan a María, tienes tu ‘personal banker’, quien está encargado de resolver tus dudas e inquietudes.



¿RappiCuenta entraría como un reemplazo de RappiPay?



Es un reemplazo en el sentido de que, después de algunos meses, no estará disponible el RappiPay actual en la aplicación.



Y como existe la aplicación de Daviplata, si el cliente quiere seguir manejando su cuenta en RappiPay, lo tendrá que hacer desde los canales de Davivienda.



Pero a los clientes obviamente les vamos a ofrecer abrir la nueva RappiCuenta y, si desean, transferir el saldo que tienen.

¿Esta nueva opción financiera es exclusiva para Rappi Colombia?



Nosotros como RappiPay Colombia atendemos solamente a usuarios que viven en Colombia, es decir, colombianos y extranjeros que vivan aquí. En otros países donde está Rappi hay alianzas con otras entidades financieras que tienen algunos productos similares a los nuestros, no todos.



Entonces, en resumen, ¿cuáles son los beneficios de la RappiCuenta?



El 7 % de rentabilidad, el ‘personal banker’, cero costo transaccional y, obviamente, todo un mundo de ventajas y descuentos en restaurantes, comercios, supermercados y ‘traveling’ que se ofrecen dentro de Rappi.



¿Sienten que este nuevo modelo bancario puede hacer que, en un futuro, haya cambios en las reglas de juego de las entidades bancarias o de ahorro y crédito en Colombia?



Nosotros tomamos prestado de la gente para prestarle a otra gente, eso es el negocio de intermediación financiera: tomamos de quien tiene en exceso para darle a quien lo necesita.



Entonces, hoy los bancos no pagan nada, a nadie. Ahora tendrán dos opciones: o rezan para que sus usuarios no se den cuenta de que RappiPay está ofreciendo 7 % de rentabilidad al otro lado de la calle, en una cuenta que se tarda minuto y medio en abrir, o tendrán que cambiar, lógicamente, sus reglas de juego. Va a estar mucho más difícil el negocio para el resto de los bancos.

¿Cuáles son las proyecciones para final de año?



Nuestra misión es llegar a un millón de clientes para el final del año, pero, sobre todo, que usen, de verdad, la RappiCuenta.



Y la meta más importante, siempre para nosotros, es el NPS, que es el medidor de satisfacción de usuarios.



Según los últimoss datos, la RappiCard tiene la satisfacción más alta del mercado y queremos que la RappiCuenta también tenga la misma.





