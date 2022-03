Razones por las que el mercado colombiano es atractivo, según Panduit

Por muchas razones el mercado de Colombia es atractivo para Panduit, entre las principales para la empresa de arquitectura e infraestructura en centro de datos es que el país viene registrando un incremento por encima de la región en el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas.



En diálogo con Portafolio, Carlos Arochi, director general de Panduit para Latinoamérica, afirmó que en comparación con la región, en términos de porcentaje, la operación en Colombia fue la que más aumento reportó en el 2021, y con un panorama despejado para crecer un 34% en el 2022. Esta es una de las motivaciones para la organización, para crecer y fortalecer su tarea en el país.



Con respecto a los proyectos trazados en el presente año, Arochi recalcó que no pueden entrar a explicarlos en detalle por temas de confidencialidad. Son iniciativas “que estamos desarrollando y que no se permite dar mayor información”. Además, indicó que en el presente año comenzarán a trabajar en sincronizar la arquitectura de Panduit con la tecnología 5G.



¿Por qué Colombia es atractivo para Panduit?



Por muchas razones el mercado de Colombia es atractivo para Panduit. Pero, entre las principales está en crecimiento económico de este país es muy interesante. Otra, es que Colombia es uno de los países en Latinoamérica que viene registrando un incremento por encima de la región en centros de datos.



En el 2021, en comparación con la región, en términos de porcentaje, fue el que más aumento reportó, y esta es una de las motivaciones para la organización.



La segunda razón, es la adopción de la tecnología, que ha resultado ser muy madura, y en comparación con los países del continente está entre los primeros lugares. Por esto, es un mercado en el que queremos no solo ampliar la presencia, sino además fortalecerla. A esto se suma que trazamos una fuerte inversión para ejecutar. Prácticamente un tercio del personal lo tenemos en Colombia lo que nos ha ayudado a que la compañía se posicione bien.

Carlos Arochi, director general de Panduit para Latinoamérica. Archivo particular

¿Cuál fue la inversión en el 2021, y en cuánto crecerá la del 2022?



En el 2021, la inversión en Colombia creció un 34% y para el 2022 crecerá en un mismo porcentaje. Lo proyectado en monto exacto es para duplicar lo que estamos comercializando actualmente, y con la misma cantidad de recursos. Nos enfocamos en hacer eficiencias en cada uno de los costos de la operación, en este país no es la excepción y más en los dos principales negocios: infraestructura de redes y el segmento eléctrico, y que se atienden con dos negocios diferentes.



¿Cuáles son los proyectos trazados para el 2022?



Están relacionados con el tema de arquitectura e infraestructura en conectividad. El otro es ayudar al Estado y al mismo Gobierno a crecer en estos temas. No puedo entrar en detalles por temas de confidencialidad, pero son proyectos que estamos desarrollando y que no se permite dar mayor información o detalle de la misma.



¿Cuál es la proyección en Colombia para el 2023 y 2024?



En el 2023 Colombia llegaría a tener la mayor inversión de la organización. Reitero que es llegar a duplicar el nivel de ventas al reportado en el 2021. Para el 2024 aún estamos en análisis preliminares en cuanto a presupuesto.



¿Cuáles son los sectores de la economía al que le seguirán apostando?



El sector Gobierno es el más importante para la organización. Pero otro segmento es el de construcción de oficinas y complejos residenciales, así como el de bienes raíces. En ambos enfocaremos los esfuerzos, no solo en el presente año, sino también en los posteriores.



¿Cómo sincronizarán la arquitectura de Panduit con la tecnología 5G?



Será muy similiar al momento en el que apareció la tecnología Wireless y la clave estará en el cableado. El tema es que mientras más haya más puntos de conexión, habrá más conectividad. Así, ayudamos a las empresas que proveen estos servicios a que puedan tener una conectividad física de redes a estos puntos de acceso para que puedan ofrecer esos servicios. Y así como sucedió en Wireless y 5G, esto va a seguir creciendo. La cantidad de información que se transmite hoy es 10 veces más a la del año pasado, incluso me atrevo a decir que más. La del 2023 puede llegar a ser 50 o hasta 100 veces más y toda esta comunicación necesita puntos de acceso que deben estar físicamente adecuados para poder transmitir, y sin importar si es alámbrico o inalámbrico.



¿Cómo harán esta sincronización en el país?



La iniciativa está incipiente y apenas comienza en el presente año. Buscamos convertirnos en pieza clave para su desarrollo, y esto lo están comenzando a entender los proveedores.

ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio

Cancún (México)