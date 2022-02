Realme busca crecer 200% en América Latina

Con dos años en el mercado colombiano, la marca de teléfonos inteligentes Realme no solo busca convertirse en 2022 en una de las cinco compañías líderes en el país, sino que quiere consolidar su posicionamiento en la región.



En entrevista con Portafolio, Madhav Sheth, CEO global de la marca, quien estuvo de visita en Latinoamérica, señaló cómo le fue a la empresa durante el último año, pese a la crisis global de insumos y contenedores. Igualmente, el ejecutivo precisó cuánto esperan crecer este año.



¿Cómo le fue en el 2021 a la marca y cómo vieron el mercado?



Antes de entrar a hablar sobre la perspectiva local, me gustaría iniciar hablando sobre esa mirada global y creo que toda la industria estaba pasando por una crisis por la falta de materias primas y, por supuesto, en la afectación en la cadena de suministros. Si bien se presentó una afectación en la compañía, porque Realme está en la misma industria, logramos cerrar un año con un crecimiento global del 20%.



Nosotros contábamos con una buena estrategia que incluía robustecer la cadena de suministros y realizando alianzas importantes con proveedores importantes de la industria. Creo que el covid-19 representó una oportunidad importante para nuestro negocio y para ofrecerle una mejor experiencia a los consumidores. En cifras locales, crecimos un 123% en el shipping de teléfonos en Colombia en el Q4 de 2021, respecto al Q4 del año pasado.



Yo creo que Latinoamérica es uno de los mercados más importantes para nuestra compañía y una de esas razones es porque los consumidores en este mercado tienes menos alternativas de productos que cuenten con precios asequibles. Y es por eso que estamos en este mercado con diferentes alternativas y con una variedad de precios que le permitan al consumidor adquirir buenos equipos.



¿Qué pueden encontrar los consumidores colombianos en Realme?



Como marca creemos en la importancia de la innovación y de traerle productos a diferentes alternativas de precios a los consumidores.



Los clientes buscan alternativas que llenen sus necesidades, pero que al mismo tiempo puedan pagar. Por ejemplo, los usuarios buscan productos acuerdo con sus necesidades, si necesitan un equipo para trabajar o para jugar videojuegos, que tenga una buena cámara o que tenga de todo un poco.



Nuestra meta es cómo poder ayudarle y servirle a los usuarios en su vida diaria, a través de nuestras opciones. Buscamos hacerle más fácil la vida a los consumidores, y en este caso por qué no a los colombianos.



¿Cómo vienen trabajando en un mercado que tiene actualmente tantos competidores?



Nuestro audaz modelo de negocio también ha sido la clave del éxito. Realme enfatiza el canal de ventas en línea en lugar de construir tiendas físicas a gran escala y busca acortar los canales de ventas entre la empresa y sus usuarios, esto nos ha permitido lograr un récord de 100 millones de dispositivos vendidos en menos de tres años.

Nuestro próximo objetivo global es enviar otros 100 millones de teléfonos para fines de 2022 y repetir esta hazaña para 2023.



Pienso también que nosotros, primeramente, le brindamos más alternativas de equipo a los usuarios. Segundo, tratamos de darle una experiencia a los consumidores de acuerdo con sus necesidades, y tercero nos diferenciamos por dar la mejor tecnología e innovación a precios asequibles.



¿Tienen pensado seguir invirtiendo en el país? ¿Alguna cifra que pueda dar?



No puedo dar una cifra, pero por supuesto vamos a seguir invirtiendo en Latinoamérica, sin duda es un importante mercado para nosotros. Queremos desarrollar toda una comunidad y fortalecer un equipo de ventas locales.



Además, desarrollar grandes alianzas que incluyan a importantes distribuidores. Uno de nuestros objetivos es poder traer todos esos procesos globales a un mercado como Latinoamérica



¿Cuál será el siguiente capítulo de la compañía en todo lo que corresponde

a su desarrollo?



Latinoamérica será muy importante para nosotros durante este año, y esperamos poder fortalecernos en Colombia, Brasil, Perú, Argentina y México. La meta es seguir creciendo, nuestra expectativa es estar entre las cinco marcas más importantes del mercado Latinoamericano al final de este 2022.



Esperamos incrementar las ventas globales un 22%, en Latinoamérica estamos enfocados en el mercado y esperamos tener un crecimiento de tres dígitos este año, esperamos crecer en Latinoamérica un 200% este año.



¿Cómo ve la crisis de los contenedores y de los chips?



Creo que la industria ha tenido que enfrentar grandes retos en el último año, creo que esto sin duda será algo que continuará, por lo menos lo continuaremos viendo en la primera mitad del año. Por nuestra parte, seguiremos manteniendo una cadena de suministro bien robusta y la idea es que siga siendo una de las mejores.

JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO