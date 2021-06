Recomendaciones que le ayudarán a obtener capital de trabajo

Estos son los cinco consejos que experta en estructuración de créditos y reperfilamiento de deuda, recomienda a las empresas para que puedan buscar un crédito en bancos y fondos de inversión.



(Lea: ¿En físico o en digital? ¿Cómo seguir vendiendo durante la pandemia?)



Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) debido a la crisis que vive Colombia, su economía cayó el 6,8 % y 4,1 millones de personas perdieron su empleo.



(Lea: Colombia, segundo de la región con el ecosistema de pagos más grande)

En medio de ese panorama y tras la noticia de la reactivación de los diferentes sectores económicos, las empresas están buscando los mecanismos necesarios para salir adelante y conseguir el capital de trabajo que necesitan para cumplir con sus obligaciones.



(Además: Así puede seleccionar una pasarela de pago confiable para su negocio)



Debido a la coyuntura actual son más las empresas que necesitan de nuevas inyecciones de capital de trabajo para así cubrir sus necesidades básicas de operación como lo son insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, entre otros. Sin embargo, debido a su situación, muchas han tenido que acceder a algún tipo de crédito para poder cumplir con gastos operativos a un corto y mediano plazo.



Otro reto que enfrentan las grandes empresas es el hecho de conseguir fondos en el exterior, teniendo en cuenta que hace poco la firma S&P Global Ratings bajó la calificación crediticia del país de BBB- a BB+.



De acuerdo con Angélica Arcila, CEO de Revaliu, plataforma de estructuración y reperfilamiento de deuda “se requiere de medidas bien pensadas para que tanto las empresas, como los negocios puedan funcionar de la mejor manera. Por ello queremos que muchas más personas tengan alternativas de financiación acorde a las obligaciones de su compañía”.



Y agregó que, "la compañía apoya a las medianas empresas en temas de consecución de nuevos recursos y reperfilamiento de deuda con desembolsos que ya llegaron a los $81.382 millones y que para este segundo semestre del 2021 esperan incrementar en un 20%"



Las empresas al momento de conseguir el crédito para capital de trabajo, deben tener en claro cómo se debe estructurar un adecuado plan de financiamiento, desde su solicitud, hasta poder definir qué tipo de préstamo es más conveniente.



Teniendo en cuenta Angélica Arcila a través de su experiencia como asesora de grandes y medianas empresas para Revaliu, sugiere las siguientes cinco recomendaciones a la hora de buscar capital de trabajo en bancos o fondos:



1. Conocer la capacidad de endeudamiento actual de la empresa. Saber si la misma es limitada o no para ver las posibilidades de endeudamiento de la compañía y de acceder a un nuevo financiamiento.



2. Si se determina la necesidad de requerir la deuda, es importante establecer con qué recursos se pagará la obligación y poder indicar de forma clara cuáles serán las fuentes para el mismo.



3. Es importante conocer la necesidad real de recursos que se requieren, de forma que con la generación interna de la compañía se cubra en mayor parte las necesidades de capital de trabajo y en menor proporción se acceda a crédito con fuentes externas.



4. Evaluar cómo está discriminada la deuda actual, revisar condiciones características de plazos, montos, tasas, garantías asociadas, con el fin de tener claridad si se puede mejorar las condiciones.



5. Si evidencia que las condiciones de la deuda no son favorables, asesórese de un experto que evalúe el endeudamiento actual y genere una estructura adecuada que le permita cumplir con su obligación y con ello, optimizar la operación de su empresa. Recuerde: Tener una deuda no es malo. Al contrario, le ayuda a crecer su negocio si se hace de forma organizada.