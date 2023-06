Aumento de IVA a tiquetes se atravesó en recuperación de mercado aéreo

Durante la 79.ª edición del encuentro anual de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, se conocieron las cifras relevantes de la reactivación del sector en las diferentes regiones del mundo. En el caso puntual de Latinoamérica, Colombia lideró la recuperación del mercado doméstico en febrero del 2023 en la región, con un crecimiento del 27,8% en el número de pasajero comparado con febrero de 2019.

Seguido de Colombia, se destacó México con un crecimiento del 20,9%, y Argentina con un incremento del tráfico local del 3,9%. Por su parte, entre los países que evidenciaron una contracción se ubicaron: Chile con una caída del 11,9% en el número de viajeros internos, Brasil con una disminución del 2,4%, y Estados Unidos con una leve caída del 1%.



Ahora bien, el reporte de la IATA también señaló que la recuperación del mercado internacional en la región también estuvo liderado por Colombia. De acuerdo con las cifras, el número de viajeros internacionales que visitaron el país a febrero incrementó un 18.8% comparado con febrero del 2019, mientras que el incremento en el número de pasajeros en México fue de 10,4%.



Por su parte, los países que registraron una caída en el número de pasajeros internacionales en febrero fueron: Estados Unidos (9,2%), Chile (11,4%), Brasil (11,5%), y Argentina (21,6%).



En cuanto a los retos que deberá encarar la región, el informe de la IATA preció que: la protección de los consumidores, los impuestos, la infraestructura, la sustentabilidad y el valor de la aviación serán los temas que se deberán abordar en el corto y mediano plazo. “Los impuestos y tarifas pueden llegar fácilmente al 50% del precio total del billete. Colombia restableció el nivel del 19% del IVA en boletos de avión y en combustibles para aviones, mientras que en Argentina y México se evidencian altos impuestos”, puntualiza el informe.

El gran reto para el sector

Si bien el mercado aéreo local ha venido registrando una buena recuperación en los primeros meses del año, lo cierto es que los desafíos siguen nublando a la industria. De acuerdo con Peter Cerdá, vicepresidente de las Américas para la IATA, al eliminar las barreras para viajar por Colombia, como es el caso de la reducción de los impuestos, “los ciudadanos empiezan a ver esto como una oportunidad para movilizarse dentro del país”.



“Aquí vemos una buena noticia y es que un país como Colombia está liderando la recuperación de las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, que son mercados muy grandes y maduros, pero cuando empezamos a mirar a nivel de porcentajes se destaca sobre todo el crecimiento en el mercado doméstico. Esto demuestra que en el momento en que se eliminan las barreras, el colombiano empieza a viajar. Esto sin duda es muy importante para la recuperación del sector. Colombia es un país que depende del transporte aéreo, tanto por razones sociales, económicas y geográficas”, resaltó Cerdá.



Frente a la salida de las aerolíneas Viva y Ultra Air del mercado, Cerdá precisó que esto no ha representado una “gran dificultad”, ya que las otras compañías han acoplado sus operaciones para acoger todos los vuelos que han dejado estas dos compañías.



“La industria de una manera muy unida con el Gobierno ha ayudado a rellenar el vacío que han dejado estas dos aerolíneas que pararon de operar. Así que para el consumidor el tema de los viajes no se ha visto impactado, ya que hoy por hoy encuentra alternativas. No obstante, el reto que evidenciamos y que se debe considerar es el regreso del IVA al 19%, ya que se proyecta una caída en el número de viajeros que van a viajar. No necesariamente la salida de estas dos empresas va a afectar el panorama, es que viajar se ha tornado más costoso”, comentó Cerdá.



Por último, Cerdá agregó que los efectos inflacionarios y la fluctuación del dólar también han contribuido a que los precios de los tiquetes aéreos sigan incrementando en Colombia. “Este es uno de los grandes retos que tenemos como región. Todos los mandatarios en América Latina han manifestado que el turismo y el transporte aéreo tienen que ser un eje estratégico para la recuperación económica y social de los países. Pero no se podrá llegar a ese objetivo si se suben los impuestos, eso va en contra de ese objetivo. Hoy, por ejemplo, vemos que Barbados y Ecuador han bajado sus impuestos con el fin de que el turismo se pueda reactivar”, dijo Cerdá.

Tráfico total en abril



A nivel global, la IATA señaló que la recuperación continúa. De acuerdo con cifras registradas en abril del 2023, el porcentaje de viajeros internacionales viene mostrando números positivos. Por ejemplo en Asia se evidenció un crecimiento de 192,7% en abril de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior.



Los transportistas europeos registraron un aumento en el tráfico del 22,6% en comparación con abril de 2022. La capacidad aumentó un 16,0% y el factor ocupación subió 4,5 puntos porcentuales hasta el 83,3%, que fue el segundo más alto entre las regiones.



Las aerolíneas de Medio Oriente, por su parte, registraron un aumento en el tráfico del 38,0% en comparación con abril del año pasado, mientras que el tráfico en el mercado norteamericano aumentó un 34,8% en abril del 2023 frente al mismo periodo de 2022. Por último, el tráfico de las aerolíneas latinoamericanas experimentó un aumento del 25,8% en comparación con el mismo mes de 2022.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio