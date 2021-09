Recuperación se ve en compras de los hoteles y restaurantes

Después de un 2020 complejo, teniendo en cuenta el peso que tienen los clientes profesionales (restaurantes, hoteles y catering), en su negocio, Makro experimenta una recuperación en las ventas y considera que las perspectivas son favorables. Así lo confirma Arnoud J. van Wingerde, CEO de la cadena en el país, quien explica los cambios en el mercado y las transformaciones en el hábito del cliente final que está en su estrategia de crecimiento. “El consumidor busca bioseguridad, precio, economía, ahorro, con más frecuencia va a los puntos de venta pero está comprando menos y hay que adaptarse”, comenta. Dice que el plan de expansión de la cadena sigue en firme con la expansión y la remodelación de sus tiendas.



¿Cómo ve el mercado?



Estamos en el noveno mes del 2021 y ha habido muchos cambios en el mercado. También hay que tener en cuenta que gran parte de nuestras ventas son a hoteles, restaurantes y catering. En la pandemia la prioridad de la empresa era la bioseguridad de los visitantes y la conservación de los empleos. En Makro trabajan más o menos 1.600 personas y no hemos tenido que hacer ningún recorte.



Es más, de aquí al final del año estimo que vamos a contratar unas 150 a 200 personas más, porque hay un enorme crecimiento en este momento en Colombia. Lo otro que se hace, y que es mucho más importante, es contribuir a la sociedad, con acciones de sostenibilidad, donación de alimentos y voluntariado.



En marzo del año pasado vimos una economía y una confianza del consumidor que empezó a bajar y eso se reflejó inmediatamente en nuestros hábitos de consumo. Eso generó más interés en productos básicos, elementos de limpieza, higiene personal.



¿Y ahora?



Hoy, y afortunadamente, nos encontramos en una situación distinta. Los expertos estiman que la economía va a crecer un 5,6 o 7%, el desempleo está bajando, tenemos un gran porcentaje de vacunados. Eso recupera el consumo, los restaurantes están abiertos, hay menos pánico.



Antes de la pandemia, el 16 a 17% de las tiendas de retail en Colombia hacían el 80% de las ventas, pero ahora hacen el 20%, Lo que sucedió es que nosotros como consumidores estamos yendo a 5,6 y 7 tiendas distintas y nos estamos moviendo más y la parte digital está teniendo un auge.



El consumidor busca bioseguridad, precio, economía, ahorro, con más frecuencia van a los puntos de venta pero están comprando menos y hay que adaptarse.



¿Y ustedes cómo van?



Makro anda bien, se recuperó la parte de hoteles y restaurantes que son el 35% a 40% de nuestras ventas.



También, desde el 2019 hicimos una transformación de la empresa para dar la bienvenida a nuestros consumidores finales y por eso hoy hablamos que Makro es para todos. Eliminamos las barreras como el pasaporte y tenemos oferta de productos que antes no teníamos y por unidades.



El cliente puede llevar una lata de Coca-Cola o un paquete de 24 para mayor economía.

Invertimos mucho en nuestra marca propia que tiene un 25% de participación y eso muy importante en el entorno colombiano, porque esos productos tienen un precio más económico, pero tienen una alta calidad. Seguimos trabajando en la bioseguridad y todo el personal está vacunado. Implementamos canales digitales ‘Makro to go’ para escoger y pagar virtualmente y recoger en la tienda, en el carro, sin contacto.



Seguimos con las entregas a nuestros clientes profesionales: hoteles, bares restaurantes.



¿Cómo ve esta parte del año?



No solo vemos, estamos sintiendo una recuperación del consumo. Hoy estamos creciendo a cifras de 30% más o menos, este mes estamos 28% por arriba del mismo mes del año pasado. Estamos dándole la bienvenida a más familias en nuestras tiendas. En hoteles y restaurantes vemos mucha recuperación.



¿Qué ha pasado con la devaluación y el impacto en el surtido de importados?



Todos sabemos lo que pasó en las cuatro o cinco semanas del paro y todos vemos lo que está sucediendo con el dólar, pero llevamos acá 25 años y estamos comprometidos con el país, con el consumidor, los empleos y con la economía.



Nosotros cambiamos nuestro portafolio. Hoy en día el 97,98% de nuestra oferta corresponde a productores colombianos. Apenas importamos el 2%, por mucho 3%, hemos reducido mucho esa dependencia del extranjero y compramos acá.



Ahora, las dificultades por el paro entre mayo y junio ha obstaculizado el trabajo de nuestros proveedores locales, en sus insumos y el transporte.



Entonces la producción en Colombia aún no ha regresado a lo que era prepandemia y se está recuperando rápido pero no está en donde tenemos que estar.



¿Qué planes de expansión tienen?



Tenemos las inversiones reservadas y el próximo año vamos a abrir mínimo dos y máximo cuatro y ese ritmo lo vamos a tener en los próximos años. Hoy tenemos 22 tiendas y queremos crecer a 35 o 40 y casi doblar el tamaño de Makro en los próximos 4 a 5 años. Y ya empezamos con las remodelaciones, este año en Bogotá y Barranquilla. El próximo año vamos a remodelar 7 a 8 tiendas existentes al año y empezaremos en Medellín.



Esto, con el fin de tener una 'flota' completamente moderna y adaptada al concepto de Makro para todos. Son fuertes inversiones.



¿Cuál es el monto de esas inversiones?



Estimamos que son cerca de $150.000 millones anuales en ampliación y remodelación.



¿Qué han hecho en lo digital?



Antes de la pandemia invertimos en lo digital, pero en el 2020 tuvimos una aceleración enorme y estos son ya canales de compra del cliente final.



Esperamos que sean el 5% de nuestras ventas al final del año. Están creciendo por la necesidad de los clientes.



¿Algún estimativo sobre el crecimiento de este año?



El año pasado, de marzo a septiembre, por el confinamiento decrecimos en ventas así que al comparar se va a ver un aumento.



Estimamos que vamos a crecer de un 10% a 15% por encima del año pasado, a 31 de diciembre.



En este mes vamos un 28% por encima del año pasado, entonces vemos buenos datos de aquí hacia el final del 2021?



¿Y alcanzarían el nivel de ventas del 2019?



Seguro, nosotros esperamos sobrepasar ese número. Nosotros somos positivos y vemos una Colombia muy positiva.



Constanza Gómez Guasca

congom@portafolio.co