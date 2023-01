Claves para que líderes empresariales sean exitosos en redes sociales

Según un estudio elaborado por FTI Consulting, las redes sociales son utilizadas por los CEOs como un espacio para contar lo que está pasando en su empresa.



(Vea: CEOs de empresas en el país siguen sin explotar el poder de las redes).

La firma, demás, recomienda que esas herramientas no deben usarse como otro canal publicitario, sino “como un espacio informativo para dejarle saber a la sociedad los avances que se están logrando: qué reconocimientos han ganado, qué innovaciones están implementando, cómo están respondiendo a los retos del negocio, etc".



El informe señala las claves para que el líder empresarial sea exitoso en las redes sociales.

Redes sociales iStock

1. Constancia

Publicar con regularidad es importante para ganar y mantener una audiencia. Cada quien define con qué frecuencia publicar, pero quien desea liderar y establecer relaciones sólidas con su audiencia tiene que tener disciplina.



“Aunque no existe un número mágico de publicaciones, es claro que no se puede construir una comunidad y generar conversación si no se hacen publicaciones con cierta regularidad y frecuencia", comenta Javier Restrepo, Javier Restrepo, senior director de FTI Consulting.

(Vea: Interacción, eje del liderazgo moderno en redes, según FTI Consulting).

2. Naturalidad

Aunque es bueno contar con el apoyo y asesoramiento de los expertos en el mundo de las redes sociales, bien sean externos o de la misma empresa, ser uno mismo es clave para el éxito en las redes sociales: nadie diferente de usted debería escribir sus publicaciones.



Hable de lo que le interesa y es experto; no tema expresar su opinión; converse con su audiencia, responda sus mensajes e interactúe con otros líderes en la red.

3. Coherencia

Usted es el líder de una gran compañía.



La esencia y los valores de la empresa se deben ver reflejados en sus publicaciones. Sea tan atrevido, innovador, tolerante y fuerte como lo es su empresa.



Que haya consistencia entre unas y otras posiciones es clave.



(Vea: 'Biotech', 'healthtech' y otros sectores 'tech' para emprender en 2023).

PORTAFOLIO