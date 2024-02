‘Contracción en la demanda no impactó ventas de Refisal’

Brinsa, que tiene en Colombia a Refisal y Blancox, espera para este año un crecimiento en los negocios pese a la contracción de la demanda. Así lo afirma la presidenta de la compañía, Karen Brazdys, quien habla de la marcha de los negocios y el reciente cambio de imagen de la popular marca de sal.



¿Cuánto hacía que no renovaban la marca Refisal?



En el 2020 hicimos algunos ajustes gráficos pero muy sutiles, pero desde hace 10 años no teníamos un cambio de imagen. Quisimos renovar y evolucionar para acompañarla de un nuevo concepto: “Ahora el sabor está en tus manos”.



Esto invita a ver el legado culinario como una construcción constante y cambiante. Ya no solo se adquiere ese conocimiento culinario por parte de la familia, sino de toda la exploración de sabores que se vienen dando en diferentes momentos, en vivencias, en viajes con diferentes personas. Después de lo aprendido en pandemia, buscamos empoderar a los compradores para que se atrevan más a experimentar. Ellos son los protagonistas.

¿Cómo avanzan en innovación?



En el negocio de alimentos, tenemos dos estrategias. La primera es defender la participación en esas sales de volumen que corresponde a la bolsita de sal refinada Refisal. Y la segunda es que siempre hemos buscado generar una valorización de nuestro negocio con esas sales especiales.



Tenemos la sal del Himalaya, la sal marina, la sal parrillera, la sal parrillera ahumada, tenemos también una línea de mezclas. Siempre estamos buscando valorizar el consumo. El año pasado tuvimos algunos lanzamientos, como una sales micheladoras y unas sales del Himalaya con mezclas de especias. Esa estrategia continúa. Queremos seguir sacando nuevas versiones, saborizadas gourmet.

¿Cómo es la cuota de innovación en términos de ventas?



Tratamos conservar el balance para que el 90% sea de las sales tradicionales y el resto corresponde a las sales valorizadas, ojalá y fuese más. Entendemos también que son sales de nicho y especializadas, y que no necesariamente toda la gente las consume. Ojalá se pudiera llegar en algún momento al 70-30, pero de alguna manera, entendemos que el movilizador y el consumo diario está con la sal refinada.

¿Cómo han manejado el tema de los etiquetados y los mensajes en torno a los alimentos saludables?



En Brinsa hemos involucrado en nuestra estrategia lo que llamamos Brinsa con propósito, es una estrategia de triple impacto. Y es una estrategia en la que llevamos salud a la población colombiana.



Por ejemplo, el sodio se necesita para regular el funcionamiento del cuerpo, sí o sí. Y a través de la sal nosotros le llevamos a los colombianos el yodo y el flúor que son sustancias requeridas para garantizar la salud de los colombianos. Está todo el tema del bocio, de la tiroides y tenemos también con esto la salud dental. Entonces nosotros, por el contrario, a través de la sal llevamos bienestar al consumidor colombiano.

¿Cómo terminaron el 2023 en términos de ventas, cuáles fueron los resultados?



El balance fue muy positivo. Solamente en Colombia superamos el billón de pesos y el consolidado estuvo cercano al $1,2 billones. De esta manera, en el 2023 tuvimos un crecimiento de doble dígito.

Karen Brazdys, presidente de Brinsa Cortesía

¿Qué expectativas tienen para este año?



Estamos expectantes. Esperamos crecer sí, pero no con el incremento que tuvimos en el 2023 frente al 2022, pero esperamos seguir creciendo en todos los negocios. El 40% es cuidado del hogar, el 30% es alimentos y el resto es BtoB.

¿Cómo ve las condiciones de hacer negocios y de operar en Colombia?



Por naturaleza somos positivos y optimistas. Vemos una contracción de la demanda y eso a cualquier compañía le preocupa, pero creo que hasta ahora hemos podido sortear esa situación y hemos podido llegar al mercado.

¿La caída de la inflación puede mejorar ese panorama de contracción?



Eso esperamos todos, pero igual debo decir que crecimos el año pasado, entonces si bien algunas categorías se afectan nosotros lo estamos haciendo bien en el mercado, en el canal tradicional, en cadenas.

¿Cómo van en el negocio de aseo del hogar?



En ese negocio hay una participación importante de marcas comerciales y de marcas propias. Venimos haciendo un trabajo relevante en ambos frentes con nuestra marca comercial, que es Blancox, buscamos seguir creciendo en una categoría que, incluso, decrece. En marcas propias nosotros somos proveedores de diferentes canales como los discounters, se trata más de una relación BtoB, en la que buscamos ser los preferidos vía un balance correcto de servicio, precio y producto. Buscamos ser los preferidos en el mercado colombiano.

¿Para responder a esa demanda han hecho inversiones adicionales?



Nosotros hemos ido ajustando nuestras capacidades en toda la cadena de valor. Hemos hecho inversiones en la extracción de sal, en refinería. También hemos ido haciendo inversiones a nivel productivo en la planta del cuidado del hogar, en envase, en llenado. Seguimos creciendo nuestra capacidad productiva.

Operación externa

¿Cuál es el balance de la operación internacional?



En Costa Rica y en República Dominicana, donde tenemos planta, tuvimos un buen cierre de año. Yo creo que el Grupo Brinsa también tuvo buenos resultados en sus filiales pero todavía es pequeño el impacto frente a Colombia. Son cerca del 12% de las ventas.



En República Dominicana somos los líderes en el mercado de la sal y en Costa Rica somos segundos.

Desde estos países exportamos a otros mercados de Centroamérica, el Caribe y la Comunidad Andina, aprovechando esas unidades productivas.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Portafolio