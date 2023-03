La posición de Rappi frente a la nueva reforma laboral

El pasado 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro, en compañía de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentaron al país el primer borrador de la reforma laboral, la cual ya se encuentra radicada en el Congreso de la República.

Este nuevo proyecto de ley trae consigo un número significativo de cambios frente al sistema laboral que aun se encuentra vigente en el país, y uno de los enfoques de la reforma es el de las plataformas digitales de domicilios.



Frente a este punto, las empresas pertenecientes a este negoció ya han estado hablando de lo que se podría enfrentar el sector frente a esta propuesta del Gobierno y uno de estos casos es el de Rappi.



El pasado 3 de marzo de 2023, se llevó a cabo un taller de socialización entre funcionarios de la plataforma, en alianza con la agencia de marketing y publicidad LATIR, y varios repartidores que trabajan con la aplicación, los populares rappitenderos. El encuentro se realizó en Bogotá.



Dicho espacio tuvo como objetivo que los funcionarios de la aplicación escucharan los pensamientos de los rappitenderos frente a diferentes situaciones que hayan experimentado durante su vínculo con la plataforma, así como sus reclamos y necesidades.



Así mismo, el espacio fue aprovechado para que la empresa les explicara a los repartidores sobre los nuevos beneficios en materia de salud, alquiler y compra de vehículos, seguridad y condiciones laborales que les serán brindados.



“Necesitamos que haya mejoras en las órdenes, que sean bien pagadas y que nos incluyan en el sistema de seguro social para que podamos incluir a nuestras familias. Pese a ello, afortunadamente llevo ocho años en Rappi y me ha ido de maravilla”, mencionó a Portafolio uno de los rappitenderos que asistió a la reunión.



Según datos de la empresa, un rappitendero que trabaje durante 10 horas al día puede tener ingresos de hasta 800 mil pesos semanales en promedio durante lo corrido de 2023.



En dicha reunión, se tocaron varios puntos que, en líneas generales, estaban relacionados con los pedidos, pues algunos trabajadores aseguraban que las ganancias generadas por estos no eran suficientes para cubrir sus gastos en algunos casos, citando situaciones como el mantenimiento de sus vehículos.



Así mismo, varios de los trabajadores asistentes al taller manifestaron su postura frente a la imagen que algunos establecimientos comerciales tienen de ellos.



“Algunas tiendas lo discriminan a uno por simplemente ser un repartidor, lo cual también es un trabajo digno y respetable como todos”, aseguró otro de los rappitenderos que asistieron a la reunión.



Y agregó que trabajar en Rappi le ha permitido invertir en sus estudios: “Es factible porque me da la opción de manejar mi tiempo a disposición, ya que soy estudiante, además me genera ganancias que también son buenas, pero que a veces también son muy injustas debido a los recorridos y la disposición de tiempo que uno debe entregar para poder efectuar las ganancias”.



Matias Laks, CEO de Rappi Colombia y quien también hizo acto de presencia en este taller, aseguró a Portafolio que la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro puede darle un frenazo a las ganancias de los rappitenderos.



“La mayoría de los domiciliarios diarios están generando para sí mismos más dinero que el que podrían obtener con el salario mínimo, en menos cantidad de horas y con toda la flexibilidad en conectarse cuando ellos quieren. El temor más fuerte que nosotros tenemos, que es más por los domiciliarios que por nosotros, es que ellos pierdan estos beneficios, por que si el día de mañana la reforma obligara a que sean empleados directos de cualquier plataforma, estarían disminuyendo sus ingresos”.



Así mismo, también aseguró que Rappi está en contacto con el Gobierno y que está presta a discutir los detalles que al negocio de las plataformas de delivery afectan directamente.



“Quiero destacar que estamos en comunicación con el Ministerio del Trabajo y la verdad uno puede estar más o menos de acuerdo con ciertas posturas, pero creo que el diálogo siempre es positivo y tener empata de lo que está pasando al otro lado”, mencionó Laks durante la reunión.



¿Que se viene para las plataformas con la reforma?



El borrador de la reforma aclaró que, en caso de ser aprobada tal cual como fue presentada, las aplicaciones tendrán que asumir las siguientes responsabilidades con los repartidores y el Gobierno:

- Vinculación mediante contrato de trabajo.



- Afiliación a seguridad social en calidad de dependientes.



​- Generar los reportes respectivos a las entidades recaudadoras de aportes.



- Informar a los trabajadores y trabajadoras al final de cada mes el número de horas laboradas, incluyendo el tiempo en que estuvieron conectados a la plataforma.



- Informar a los repartidores sobre los sistemas automatizados de supervisión que se utilizan para hacer un seguimiento, supervisar o evaluar la ejecución del trabajo realizado por los trabajadores y trabajadoras de plataformas.



- Informar a los repartidores sobre los sistemas automatizados que se utilicen para tomar o apoyar decisiones que afecten las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de plataformas, en particular su acceso a las tareas asignadas, sus ingresos, su seguridad y salud en el trabajo, su tiempo de trabajo, su promoción y su situación contractual, incluida la restricción, suspensión o cancelación de su cuenta.



- Crear y mantener políticas de inclusión, es decir, no discriminatorias que busquen negar el derecho al trabajo.



PORTAFOLIO

Con información de EL TIEMPO - REDACCIÓN