‘Nada de lo que propusimos está en la laboral’: Rappi

El proyecto de ley de la reforma laboral, presentado ante el Congreso de la República, trajo en su articulado numerosos marcos regulatorios para los distintos modelos de negocio que hay en el país; no obstante, uno de los puntos que más ha llamado la atención es el enfoque de la propuesta hacia las aplicaciones de domicilios.



De ser aprobada la reforma tal como está escrita hoy, estas ‘apps’ tendrán acatar varios puntos. Entre estos está: la vinculación contractual directa de los domiciliarios, hacer reportes a entidades de recaudo, tener políticas de inclusión y afiliar a los repartidores al sistema de seguridad social.



Sin embargo, según le explicó a Portafolio Matías Laks, CEO de Rappi Colombia, la reforma no ha considerado en su escrito las propuestas que el sector de las ‘apps’ de domicilios ha hecho durante los espacios de discusión previos a la reforma.

“La sorpresa que me llevé es que ninguna de las cuestiones que nosotros hemos llevado a la mesa, a través de Alianza In, fueron incorporadas en el texto de la reforma. Esto hace que, en caso de que se aprobara tal cual como está escrita, es como retroceder 15 años en el tiempo, pues pedir domicilios hace 15 años era muy complicado”, explicó Laks.

También aseguró que la reforma, tal cual como está escrita, perjudicaría la flexibilidad laboral de los repartidores, así como sus ingresos. Según la empresa, un rappitendero que trabaje 10 horas al día puede tener ingresos semanales de hasta $800.000 en promedio durante lo corrido de 2023.



“Para la totalidad de los domiciliarios, uno de ellos se está generando $11.000 por hora, independientemente de que se conecte tres horas o veinte; eso es dos veces el salario mínimo por hora. El salario mínimo por hora es de $4.800, esto mientras el 70% de la población colombiana gana menos de dos salarios mínimos mensuales”, agregó.

También dejó claro que la empresa tiene una posición a favor de la regulación, y agregó que el sector de las aplicaciones en general está en esa misma línea de pensamiento.



“Nosotros no estamos discutiendo ‘regulación sí’ o ‘regulación no’. Estamos absolutamente de acuerdo con que haya una regulación. Es más, como sector queremos ser regulados”, indicó.

De igual manera, el CEO de Rappi explicó que esto ha sido posible gracias a la tecnología que han estado utilizando las ‘apps’ de domicilios; y agregó que una de las políticas de la empresa ha sido la inclusión y la no discriminación; ámbitos que también contempla la reforma laboral para estos aplicativos.



“Esto quiere decir que las plataformas están generando un modelo que es absolutamente inclusivo, democrático, no discrimina a nadie, me permite tener flexibilidad horaria, me da un seguro por accidentes y de salud, acceso a créditos y estoy generando $11.000 por hora, que es dos veces el mínimo por hora. ¿Por qué queremos avanzar con una reforma que va a destruir todos estos avances que hemos logrado?”, cuestionó.

Con respecto a la intención de la aplicación de salir a la bolsa, Laks explicó que todo surgió a partir de una opinión de un funcionario de SoftBank, empresa inversora de Rappi.

“Rappi tiene planes para ser una empresa pública, pero no en 2023. Lo que buscamos ahora es ser una empresa rentable, porque hoy no somos rentables. Rappi no está generando rentabilidad hoy día, por lo que nuestra prioridad es que la empresa logre ser rentable, lo que nos va a hacer sostenibles”, concluyó.



