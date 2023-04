‘Las reformas deben ajustarse a la realidad del país’: Asopartes

Para la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), las reformas propuestas por el Gobierno tienen cosas interesantes, pero deben aterrizarse a la realidad del país.

Al referirse al fomento de la industria nacional, el presidente de Asopartes, Carlos Andrés Pineda, señaló que ese renglón de la producción colombiana, hace partes para vehículos, motocicletas, bicicletas y ensambla las máquinas, y que tiene potencial para incrustarse en las cadenas globales de producción.

Pero advirtió que eso es una ruta muy distinta a que el país y la industria hagan todo, es decir que produzcamos desde los microchips hasta el último tornillo, pues así no funciona esta industria. “En el mundo los países hace partes y otros ensamblan y de esa manera también se aseguran más mercados para los productos”, dijo.

El gremio que este jueves realiza su Congreso Internacional de la Industria Automotriz y sus Partes, señala que el país cuenta con tres ensambladores de vehículos, ocho ensambladores de motos y muchos de bicicletas, con lo cual estar inmersos en las cadenas de valor pero en mercados internacionales es un paso importante, entendiendo que Colombia necesita importar también partes y piezas.

En esto trabaja el gremio, que hoy reúne a 250 empresarios especializados del sector, con un grupo de pares internacionales de Brasil, Venezuela, México, EE. UU. Argentina, Ecuador y Chile, naciones que tienen negocios asociados a Colombia. Para sustentar su afirmación el directivo uso como ejemplo la gran actividad y nivel de inversión que están haciendo GM Colmotores y Renault para exportar sus productos.

Además, puso el ejemplo de las ensambladoras de motos hoy el país es el segundo vendedor de motos detrás de Brasil, pero proporcionalmente es el número uno de las tres Américas, dado que Brasil tiene muchos más habitantes que Colombia y la diferencia en ventas es de menos de 100 mil unidades. Colombia ya demanda más motos que EE. UU. y eso muestra el potencial de hub exportador.

Es por ello que se requiere reenfocar la política de industrialización abriéndole la puertas a industrias de otros países y a la compra de partes para poder completar los productos localmente y exportar.

“Por esas condiciones es que las iniciativas del gobierno nos dan la sensación, de que nos pone en riesgo inversiones y nos afecta”, apunta Andrés Pineda.

“Las plantas de ensamblaje son costosas, y los inversionistas miran la estabilidad jurídica, las normas laborales y las facilidades para el arribo de piezas para ensamble. Y es allí donde vemos nubarrones por las reformas, y tenemos preocupación por las declaraciones de la Ministra de Trabajo”, agregó.

“El país tiene que tener claro que estamos compitiendo con el mundo no con municipios. Y allí los temas laborales son una variable definitiva a las hora de invertir. No podemos hacer una reforma que suba costos y no genere empleos, cuando el problema de Colombia es generar más puestos de trabajo”, concluyó. Para el gremio “espantar a los inversionistas” no debe ser la estrategia el país.

