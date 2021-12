‘Regular drogas eliminaría rentas ilegales’

Dentro de la carrera por la Casa de Nariño el candidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, ha presentado varias propuestas que buscan innovar en la forma que se construye economía. El impulso a la ciencia y la búsqueda de nuevas alternativas para impulsar la productividad del país marcan la agenda del candidato, quien conversó con Portafolio sobre sus iniciativas.

(‘El Estado centralista no deja avanzar a las regiones del país’: Galán).

¿Cuál cree que será el principal reto para afrontar en materia económica?

La economía está creciendo, pero es un crecimiento de rebote, consumos reprimidos por la pandemia mientras los precios de las materias primas están disparados por la crisis logística, es inevitable pero no es sostenible, porque no ha creado empleos formales ni reducido la pobreza ni redistribuido el ingreso, que son los cambios estructurales a los que debería apuntar la política pública económica. Yo diría que son retos para que el año entrante pensemos en las bases de una política no solo inmediata sino a mediano plazo, y proyectar el crecimiento no en torno al consumo sino a la productividad.

¿Cómo lograr un país más productivo?

La principal estrategia sería apostarle a crecer en ciencia, tecnología e innovación (CTeI). En este momento Colombia está invirtiendo el 0,3% de su PIB en esta área, es un porcentaje muy bajo. Y esa innovación debe ser también una responsabilidad del tejido empresarial, especialmente en las grandes empresas y hay que buscar que le llegue a las mipyme, que tengan acceso a tecnología y a mejorar sus capacidades gerenciales.

Otro de los grandes retos es la conectividad, tener cubrimiento total territorial de 5G, debemos mirar como subsidiar el internet satelital en las zonas rurales y también la infraestructura es clave, sobretodo en vías terciarias, para comunicar zonas aisladas afectadas por grupos armados.

Una de sus propuestas es regularizar algunas drogas ilícitas, ¿cómo podría contribuir esto a la economía?

El prohibicionismo es la principal causa del tráfico de drogas. En lugar de tener rentas y empresas criminales, podríamos tener empresas legales si apostamos a la regulación de las sustancias y a que el Estado tome el control del negocio del narcotráfico como en su momento hizo EE. UU. con el alcohol, cuando era prohibido. Creo que la regulación de las drogas por el Estado eliminaría las rentas ilegales que genera ese negocio y de las que se aprovecha el crimen organizado.

Pero es algo que no puede hacer Colombia unilateralmente, tiene que haber una conversación global en donde Colombia tiene autoridad moral y así construir una nueva política. Y dentro se ese diálogo creo que también tengo la autoridad moral, pues mi historia está ligada al narcotráfico porque fue el que asesinó a mi padre, pero también fui el autor de la ley que regula el uso medicinal del cannabis y eso abrió el camino a licenciamientos para un sistema de emprendimiento especialmente para pequeños productores e inversión extranjera.

¿Cuál es su estrategia con el petróleo?

La propuesta de uno de los candidatos de acabar con la explotación petrolera a corto plazo me parece simplista y populista, no muestra una comprensión de la complejidad de formular una política eficaz no solo de la protección del medio ambiente, sino de una transición energética a mediano plazo. Pero debería haber un criterio de justicia climática, que quienes más han contribuido al calentamiento global y más emisiones asuman eso costo, y que los países que menos hemos contribuido reciban un apoyo para esa transición y en Colombia se vienen incorporando e impulsando tecnologías limpias. Creo en la descarbonización, pero que el costo no lo asuman el Estado ni los ciudadanos, sino que tenga un proceso transicional con criterios de justicia climática.

¿Cree que se requiere otra tributaria?

No se requiere una reforma al estilo Duque o Carrasquilla, donde se castiga a la clase media, se regalan privilegios a los grandes empresarios y se exime de impuestos a los más ricos. Hay que apuntarle a desestimular el uso de efectivo, eliminar el 4x1.000 y facilitar la trazabilidad de la Dian, hay que enderezar el rumbo fiscal, pero luchando contra la corrupción amparada por la ley, como los monopolios injustificados, la evasión predial, y las industrias privilegiadas. La carga tributaria entre empresas y personas es un falso dilema, el problema radica en que los de mayor patrimonio no tributan lo suficiente, no pondría más impuestos sino a pagar a quienes los evaden. Hay que tener un Estado nacional más austero, hay entidades que cuestan un gran monto en el presupuesto, pero se necesita invertir en el Estado en las regiones.

¿Cómo ve el alza del mínimo?

Me parece justo y lógico, pero me parece inconveniente la metodología, que se negocie entre centrales obreras, gremios y gobierno, hay que incluir a los informales, campesinos, jóvenes y mujeres, los más afectados por el desempleo, y se debería sectorizar la negociación de acuerdo a la productividad de cada sector.

¿Cómo se podría reducir el desempleo?

Tenemos algunas ideas. Hay que ir a la raíz del problema, combatir la pobreza y proteger a la clase media, incrementar el consumo a corto plazo, pero además quitar trabas y requisitos al emprendimiento y poner capital. Estoy trabajando en una propuesta, la creación del banco digital de los colombianos en el exterior. Las remesas pagan una comisión del 10%, la idea es reducirla al 3%, y destinar eso a un fondo de emprendimiento para jóvenes y mujeres y financiar incubadoras y aceleradoras.

También pondríamos una política afirmativa de cuota paritaria y de jóvenes en toda licitación pública.

PORTAFOLIO