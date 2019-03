‘Reinvención corporativa, la tarea de todo momento’

“Las empresas de hoy deben reinventarse a cada segundo, todo el tiempo”. Crudo y contundente se muestra el empresario Ricardo Leyva al hablar del mundo empresarial actual.



“Antes las empresas eran las dueñas de sus productos y servicios, pero eso es pasado. Hoy, lo que usted tiene no está en sus manos sino en las de sus clientes, así que la reinvención es vital, los ecosistemas entienden que deben reinventarse”, puntualiza.

Leyva es uno de los organizadores del Exma 2019, que se realizará en Bogotá en el Movistar Arena los próximos 27 y 28 de mayo, y que tendrá como orador principal al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.



Durante los últimos años, Exma ha liderado las tendencias y herramientas de mayor interés para el mercado e intercambio de experiencias por medio de los más representativos expositores, que le hablan a más de 25.000 asistentes anuales, en países como Colombia, Bolivia, Panamá, Ecuador, México, Estados Unidos y Perú.



El foro de Exma ¿es solo para emprendedores?



No. Para todas las personas de las empresas. Mire esto: en 2025 el 40 por ciento de las compañías líderes hoy, serán reemplazadas por emprendimientos de ahora.

Por eso temas como el de la transformación digital, es vital, porque las decisiones se toman ahí.



Con tanta tecnología esto va a terminar en solo máquinas…



Esa afirmación no es precisa. Las tecnologías detrás de la data logran que la gente tome mejores decisiones y que las empresas puedan entender y atender uno a uno a sus clientes.



Hoy no es una ‘fiebre’ de lo digital. La data es la información de las personas, eso es lo que está pasando. En los nuevos emprendimientos, los equipos son disciplinados, aprenden de su consumidor uno a uno y lo tratan como un ser humano.



En suma, toda la tecnología va dirigida a humanizar más los negocios y entender las necesidades de cada persona.



¿Cuál es el objetivo del Exma 2019?



Este año lo queremos llevar a un siguiente nivel de discusión de negocios internacionales. Esta plataforma -Exma- es global y, por eso, en el evento tendremos más de 60 speaker.



Y entre ellos esta el expresidente, Barack Obama, porque su discurso versa sobre la influencia positiva, y esa es una de las cosas más importantes y relevantes del evento.



¿Qué se verá en Exma 2019?



Este año Exma tiene ocho pilares de contenido: transformación digital, ventas a través de redes sociales y automatización del marketing, servicio al cliente, embajadores de las firmas, marcas exponenciales que involucran y conectan al usuario, consumidor 2.0, estrategias sin aplicaciones y nuevos modelos de negocio. Todo lo anterior basado en la premisa de ser claro y efectivo en la comunicación.



¿A dónde apunta el marketing hoy?



A que las empresas permanezcan. Debemos entender que la teoría del marketing es dinámica y los cambios también se producen a todo momento.



¿Por qué muchos emprendimientos simplemente son una moda y desaparecen?



Lo que he aprendido de los emprendimientos en el país es que tienden a tener dos debilidades: no hay una idea clara de cómo valorar las compañías, pues los dueños tienden a cobra por lo que deben o por lo que creen que van a valer en cinco años.

Y lo que se vive a diario es la entrada de productos que son buenos, pero que no tienen la arquitectura que los soporte.



Entonces, es definitivo tener claro cuánto vale mi negocio, y luego de ello invertir en marketing, para construir relaciones de fidelidad.



¿Eso es suficiente?



La humildad es parte de la receta, porque puede que con un producto logre el resultado esperado, pero cuando la empresa se cree única, ya está fuera, y en el mundo sí que hay ejemplos de empresas importantes con marcas reconocidas que pensaron en que serían únicas por siempre.



¿Quién no se ha creído el cuento?



Empresas como Rappi, arrancaron con algo sencillo (hacer lo que todo el mundo le pedía), y todos los días aprendió de eso.



Hace todos los favores que le piden, aprendió y ahora su portafolio es muy grande, mantiene esa línea pero su gama de servicios incluye Rappi Cash como uno de los ejemplos. También, entendieron que las personas se giran recursos, para pagar cuentas y crearon el servicio.



Pero no paran, todos los días están en proceso de reinvención.



