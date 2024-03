¿Dónde abrirán los nuevos centros de Renal Care Services? Su director explica

Los prestadores de servicios en salud se encuentran en una encrucijada por cuenta de la reforma a la salud. Las entidades que operan en el país están haciendo inversiones e innovaciones para seguir aportando al sistema.



Tal es el caso de Renal Care Services (RCS), quienes esperan aumentar en US$5 millones su inversión en el país para continuar atendiendo a los pacientes con condiciones renales. Larry Vasco, director de la compañía para América Latina, explicó las prioridades, sus innovaciones y el futuro que les espera.



(Puede leer: Ikea prepara la apertura de su segunda sede en Colombia: ¿dónde estará ubicada?).



¿Les afecta la reforma?



Nosotros hemos intentado mantenernos un poco al margen. Estamos en un servicio de terapia de vida, no podemos especular y no quiere decir que no estemos pendientes de lo que está pasando en el entorno, porque al final operamos en él, pero creo que lo más importante es que sigamos enfocados en lo que realmente es importante hoy.



El día a día no nos permite distraernos de ese tipo de cosas. Hoy tenemos una responsabilidad de 30.000 pacientes, que independiente de lo que pueda suceder en el sector de salud en Colombia, ellos van a seguir demandando un servicio.



Sabemos que nos puede impactar, pero nosotros operamos en mercados que son 100% públicos, sabemos cómo lidiar con ellos y cómo poder llevar nuestros estándares independiente de los relacionamientos que tengamos, ya sean público o privados.



Estos cambios en un sistema tan robusto como lo es el de Colombia van a traer algunos impactos para él y también para los actores del mismo.



¿Qué tratamientos están llevando a cabo en el país?



Nos estamos describiendo como una compañía que tiene un servicio de inicio a fin, en cada una de las modalidades que un paciente con insuficiencia renal tenga. Trabajamos desde la prevención con más de 20.000 pacientes en esta área, que tienen unas comorbilidades, como hipertensión, diabetes.



Tenemos pacientes que hoy tienen tratamiento dialítico, en sus dos modalidades hemodiálisis y diálisis peritoneal, que son pacientes que tienen unas capacidades activas todavía y se hacen diálisis en casa.



Tenemos todo el portafolio de UCI, además de servicio de agudos, donde les hacemos diálisis para aquellas personas que lo necesitan. Y por último, acompañamos a pacientes para todo el programa de trasplante.



(Le recomendamos: Minoritarios de Bancolombia pidieron subir el dividendo con base en la inflación).



¿En qué innovaciones están invirtiendo?



Cuando hablamos de innovación es de una nueva unidad, porque al final es infraestructura que tiene características de innovación, y es cómo podemos ser más eficientes desde el punto de vista del consumo de agua y de energía. Eso es importante porque para un paciente de diálisis, en cuatro horas de una sesión, se consumen 350 litros de agua.



El año pasado montamos un programa de energía renovable, tenemos la única clínica en Colombia que es 100% dispensable con energía solar.



Cada una de las nuevas unidades, como la próxima que vamos a estar abriendo, tienen los más altos estándares en términos de eficiencia, tanto para el consumo de agua como para la prestación de la terapia.



¿Cuántas clínicas tienen en Colombia?



El año pasado fue totalmente atípico para nosotros. Abrimos cuatro unidades renales nuevas. En 2024 no es diferente. Este año tenemos planeadas abrir dos, una próximamente en Río Negro y otra también en Apartadó.



Hoy operamos en 46 clínicas en 33 ciudades del país, desde el norte hasta el sur de toda la geografía colombiana.



(Lea: La cadena de McDonald's experimentó problemas técnicos en varios países).



¿Qué líneas de servicio destacan?



El modelo de Colombia es más avanzado que tiene toda América Latina. RCS tiene una particularidad, y es que nosotros no nos hemos enfocado solo a la prestación de servicio. En los últimos 5 años, hemos generado 33 publicaciones y artículos en todas las revistas a nivel mundial sobre nefrología y cómo podemos mejorar la prestación hacia los pacientes.



¿En que más invierten?



En los últimos cinco años hemos invertido alrededor de US$50 millones en el país. La idea es que podamos seguir con esa dinámica en los próximos años.



El 2024 ya tiene un plan y estaríamos moviendo más o menos otros US$5 millones para poder seguir mejorando, no solo la infraestructura, sino también la innovación, que es lo que nos hace diferentes.



¿El costo de los tratamientos es alto?



Estamos catalogados como enfermedad de alto costo por el Gobierno y por la cuenta de Alto Costo. Cualquier iniciativa que tengamos como prestadores de salud es muy importante realmente. El impacto que genera no es solamente para el paciente, sino para los aseguradores. Buscamos trabajar más en prevención. Esa es la tendencia que vamos a empezar a ver en los próximos años.



Pero también para que los pacientes que actualmente se encuentran en un tratamiento dialítico no tengan que hospitalizarse, porque eso es un costo adicional para el sistema. Un paciente bien cuidado genera menos costo también para el sistema de salud.



(Lea: Nutresa pedirá no entregar dividendos para que el 100 % de las ganancias se reinviertan).



¿Qué otros retos ven?



Desde el punto de vista económico, la reforma al final está buscando cambiar la forma como hoy operamos. Pero algo muy importante que tenemos que empezar a ponerle más atención, es que Colombia se vuelva un país que se enfoque más en la calidad y menos en el precio.



Hoy no evaluamos realmente cuál es el entregable y ahí es donde hacemos la diferencia. Porque si eso no se cambia, por más reforma que se haga, por más iniciativas que se propongan, el punto decisorio no va a ser la calidad o la salud, sino el precio.



El compromiso que tenemos no va a cambiar, independiente de lo que pueda pasar. No dependemos de los cambios del Gobierno, sino que tenemos un compromiso con pacientes.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio