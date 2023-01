Renault marca su ruta de crecimiento a través de las exportaciones

Desde octubre del año pasado el mercado de vehículos en el país ha mostrado una contracción en la que todo indica que seguirá este año. Sin embargo, cuando se escucha al presidente de Renault - Sofasa, Ariel Montenegro, su optimismo es notorio, y destaca que su compañía es producción industrial en Colombia y a la vez tiene una comercialización que debe enfrentar de cara a su casa matriz.



(Lea: Finsocial originó créditos por $363.000 millones en 2022).



¿Cómo ve el 2023?



Este año no apostamos a un crecimiento en ventas en el país, pero no vamos a ceder espacios en nuestro mercado, nos vamos a mantener. Veo un primer semestre de contracción, luego una estabilización y un segundo semestre con un repunte, claro, con mucha prudencia. Eso en el frente doméstico de ventas. Ahora bien como industria con casi 1.200 empleados, nuestro trabajo es que la planta produzca cada vez más carros.



Si la planta aumenta la producción ¿qué va a hacer con esos vehículos?



Nuestro objetivo es lograr que la planta de Envigado dependa menos del mercado local. Nuestro deber es ser competitivos en la producción en Colombia y vender en otros países. El año pasado el 30% de la producción fue a exportación.



Nuestro trabajo es reconquistar mercados del exterior, como México, Ecuador, Perú, Argentina y las naciones del Caribe.



Nosotros buscamos mantener e incrementar nuestra actividad industrial y buscamos convertir a México en nuestro principal destino de exportación.



Acaba de entrar en vigencia una nueva reforma tributaria y el Gobierno anuncia reforma laboral y otras …



Nosotros no somos ajenos a lo que ello significa. Como empresa lo enfrentamos y lo sorteamos, pero nos preocupa el aumento de la carga fiscal sobre la clase media, ya que estos son nuestros principales clientes. Y nos preocupan nuestros colaboradores que empiezan a sentir esa mayor carga fiscal.



(Además: En noviembre los empresarios ya veían un apretón financiero).



Pero a ustedes los afecta …



Claro, pero aquí debemos verlo como país. Si no somos competitivos no podremos entrar al mercado internacional y esa es la puerta para que la industria automotriz se mantenga.



Por ello como país debemos procurar mantener la industria local, que es una de las premisas del actual Gobierno.



Si tuviera la oportunidad de darle un consejo al presidente, Gustavo Petro, ¿qué le diría?



Lo primero es que solo le podría hablar de la industria (el directivo es nacido en Argentina y llegó a Colombia hace menos de un año, procedente de Francia). Y no soy economista, así que creo que el mensaje sería la necesidad de apoyar la producción nacional para la exportación, con mayor competitividad. Considero que si el país no se hace un espacio en el exterior no hay oportunidad para el sector.



Y esto va muy en la línea de los planteamientos oficiales: apoyo a la industria nacional y diversificar las exportaciones.



Ahora bien, también conocemos qué mecanismos se aplican en otros países para fomentar y desarrollar la industria automotriz. Casos: México, Brasil y recientemente Marruecos, un país más chico que Colombia pero que hoy produce más de un millón de autos para exportación, con destino a Europa en su mayoría.



¿Qué lanzamientos tiene para 2023?



Le puedo contar que este año presentaremos en el mercado local cuatro modelos 100% electrificados.



(Lea: Dale!, la billetera digital, tendrá acceso a preventas de conciertos).



Se trata del Kwid, que hoy lo ofrecemos en versión de combustión, pues ahora llegará también el modelo eléctrico.



Además, estará en Colombia el Megane que está causando sensación en Europa y en utilitarios traemos la nueva versión de la Kangoo, que en el país tiene las dos versiones combustión y eléctrica, ahora llega una reciente versión con tecnología muy reciente.

Y por último para ampliar nuestro portafolio llega la Trafic, un vehículo que los colombianos conocen, lleva nueve años en el mercado, recién estamos presentando una nueva versión que compite en el segmento de carga y pasajeros. Ahora , también esperamos presentar este año la versión electrificada.



Y de modelos producidos en el país.



En el inmediato futuro no tendremos nuevos modelos. Producimos cuatro vehículos en diferentes versiones y diferentes motorizaciones: Sandero, Duster, Logan y Stepway.

Pero esto no significa que las inversiones en la planta se frenen. De hecho, estamos listos para iniciar una nueva etapa de inversiones, porque nuestro objetivo es preparar la planta para lo que viene, para los nuevos desafíos y ello supone iniciar por invertir.



¿Cómo les fue el 2022?



Fuimos los número uno en ventas, por quinto año consecutivo, con 49.521 unidades colocadas.



El mundo habla eléctrico y su planta es combustión.



No se equivoque. Los motores de combustión aún tienen mucho que dar. Ahora mismo está el combustible sintético que entrega mejor desempeño en los actuales motores con cero contaminación.



Es cierto que el mundo está en una transición energética, pero hay varias rutas, y los motores térmicos van a seguir por mucho tiempo.

PORTAFOLIO