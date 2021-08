Renovables: las seis empresas que ya reinan en el negocio

Archivo particular

Luego de dos subastas de energía, y de una tercera por venir, que le están abriendo el espacio a las plantas solares y eólicas en la matriz de generación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), más del 90% del negocio de las fuentes renovables no convencionales en el país está en manos de seis empresas.



Así, el mapa del mercado para la producción eléctrica limpia en el territorio nacional, prácticamente esta siendo manejado por Isagen, AES Colombia, Celsia, Grupo EPM, Enel Bogotá Región y EDP renovable.



“Ya hay un camino recorrido con 2.300 megavatios (MW) programados. Y para llegar a una primera meta de 4.800 MW, se sumarían los que tengan asignación en la próxima subasta de renovables, más lo que realicen contrataciones directas, y la entrada en operación de todos los proyectos requiere tiempo”, señaló Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia).



TERRENO GANADO



Las empresas que ya tienen terreno ganado en el mercado de las renovables en el país son Isagen, AES Colombia, Celsia y EDP Renovables.



Con respecto a la primera organización, están en plena etapa de montaje de los parques eólicos Guajira 1, con 20 MW de capacidad instalada, Wesp 01, de 12 MW, y en fase de licenciamiento Guajira 2 de 420 MW, todos en La Guajira. Además, adquirieron las plantas solares Llanos 4 y 5 de 38 MW en el Meta, y la planta Sabanalarga, de 100 MW en el Atlántico, con una inversión que supera los $1,2 billones.



“Estamos trabajando en una estrategia de crecimiento con un portafolio interno cuyo potencial es superar los 1.500 MW en generación eléctrica limpia no convencional con plantas eólicas en La Guajira, pero muy activos desarrollando otros proyectos solares en diferentes regiones del país. Ese es nuestro objetivo a mediano plazo, crecer en las fuentes renovables”, explico Camilo Marulanda, presidente de Isagen.



En el caso de AES Colombia, la empresa desarrolla en la actualidad el megaproyecto Jemeiwaa Kai compuesto por cinco parques eólicos, así mismo están en el montaje del parque San Fernando Solar, en el campo petrolero del mismo nombre, en el Meta.



“Estamos al 36% de nuestra meta de añadir 2.000 MW al 2030 en energías renovables, con una inversión esperada por más de US$1.000 millones para estos proyectos, que nos permitirán triplicar su capacidad instalada actual de 1.041 MW”, señaló Federico Echavarría, gerente de AES Colombia.



En la lista de empresas que también tienen un gran camino recorrido en el negocio de las renovables en el país, está Celsia, filial del grupo Argos, que ya ha desarrollado cuatro granjas solares a gran escala en el territorio nacional: Celsia Solar Bolívar, Celsia Solar Espinal, Celsia Solar El Carmelo y Celsia Solar Yumbo.



Igualmente, cuenta con más de 15 granjas solares en evaluación, las cuales planea desarrollar con Cubico Sustainable Investment, en diferentes regiones del país y sumarán cerca de 650 MW de capacidad instalada, cuyas inversiones serán por $1,3 billones, de los cuales $420.000 millones serían financiados con recursos del programa de Bonos Verdes.



“Para el 2021 proyectamos el inicio de 600 MW en plantas solares, cuyo desarrollo se concentrarán en Tolima y Valle del Cauca. Son proyectos menores de 10 MW y otros que van hasta 80 o 100 MW, que ya son a mayor escala. Varios irán conectadas a complejos industriales y otras como activos de generación del portafolio. Precisamente, en el 2021 iniciaremos el montaje de una granja solar, la segunda en el Tolima, a las afueras de Ibagué y su capacidad instalada será de 100 MW”, explicó Ricardo Sierra, líder de Celsia.



OTRAS EMPRESAS



En el mercado de las renovables también comenzarán a pisar fuerte el Grupo EPM y Enel Bogotá Región (GEB + Enel Américas), quienes sin duda serán protagonistas en la próxima subasta de energía.



En el caso del conglomerado antioqueño, la entrada en operación de Hidroituango despeja el camino para asumir un nuevo reto, y es el desarrollo de las fuentes de energía renovables no convencionales.



“Nos estamos preparando para participar en la subasta de energía de octubre. Se presentarán proyectos competitivos solares. En este momento, además del proyecto eólico de Jepirachí en La Guajira, tenemos la iniciativa fotovoltaica en el municipio de La Dorada, Magdalena Medio. Y para los futuros proyectos hemos explorado varias zonas del país”, señaló Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM.



Por su parte, Enel Bogotá Región, marca que entrará en el mercado próximamente, ya tiene camino recorrido con la planta solar El Paso, la cual esta lista desde hace poco más de dos años, y está entregando energía al SIN. También se suma el proyecto fotovoltaico La Loma, también en el Cesar y tendrá una capacidad instalada de 173,2 MW.



En cuanto a iniciativas eólicas, la nueva empresa ya tiene a su haber el desarrollo de los parques Windpeshi, Tumawind y Chemesky en La Guajira los cuales sumarán una capacidad instalada de 508 MW.



“Esta es una apuesta conjunta para las inversiones en energías verdes, lo que permitirá duplicar la capacidad instalada de la compañía a más de 5.000 MW en 2023”, indicó Lucio Rubio, director general, Enel Colombia.



En la torta del mercado de renovables, también están un grupo de empresas que en total no superan más del 10% de participación entre las que se encuentran Trina Solar, Green Yellow, Hitachi Energy, ReFeel, Enercon, EDF Renovables y AAGES.



