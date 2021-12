Rentabilidad y expansión, las defensas del GEA ante Gilinski

En los últimos 40 días, desde cuando se hicieron públicas las intenciones el Grupo Gilinski de hacerse al control del Grupo Nutresa, uno de los tres pilares del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), las reacciones de esta organización han venido de las empresas más representativas, aunque algunos anuncios también han sino parte de una estrategia que ya se había anticipado desde tiempo atrás.

Y aunque la ecuación para Gilinski no había sufrido modificaciones e incluso ha reaccionado a algunas de las respuestas del GEA, el triunfo del izquierdista Gabriel Boric, en la segunda vuelta presidencial de Chile, sí podrían tener un importante efecto, especialmente en la segunda opa, sobre Grupo Sura, que comienza este viernes, pues el mandatario electo reafirmó en su discurso del triunfo que piensa darle un vuelco al sistema pensional, sin las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Hay que recordar que Sura Asset Management, filial de Grupo Sura, maneja en Chile el 19,6% del mercado pensional privado con US$37.000 millones administrados, uno de sus mayores mercados de los países en donde hace presencia.

En ese sentido, la opa por Sura podría, según Daniela Triana, encargada de renta variable de la firma Acciones y Valores, generar un desincentivo, pues se afecta el valor fundamental de Grupo Sura en caso de que se deteriore la inversión en ese país.

Para la analista, los dos efectos más negativos del anuncio es que se reafirmó en la noche del triunfo y que al menos durante el mandato presidencial esto se mantendrá.

Y además, señala que incluso esta y otras políticas de Boric también podría afectar la integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú y agregar una nueva dinámica en materia de inversión en la región.

Según otros expertos, para el Grupo Gilinski, al ofrecer una prima de algo más del 50% sobre el precio de las acciones de Grupo Sura, no sería negocio quedarse con menos del 25% del holding financiero del GEA y como lo que buscan no es controlar la compañía podrían liberarse de aceptar una cantidad menor de esa participación y por lo tanto podría decirse que su objetivo no se cumpliría.

LAS RESPUESTAS

Nutresa emprenderá un proceso tendiente a vincular socios estratégicos y acceder a otros mercados de capitales y revisar el reparto de dividendos.

Igualmente, la empresa busca que socios estratégicos agreguen valor para la compañía y todos sus grupos de interés. Adicionalmente se busca llevarla a otros mercados de capitales internacionales de mayor liquidez que le den más rentabilidad a los accionistas.

Dentro de la estrategia de respuestas Grupo Sura y Grupo Argos, los miembros independientes de esas compañías también determinaron no aceptar la oferta de compra hecha por Gilinski, argumentando que la propuesta se aleja significativamente del valor de Grupo Nutresa y su portafolio de inversiones.

Para el analista financiero y bursátil certificado, Andrés Moreno Jaramillo, las respuestas de las empresas del GEA son tenues y tardías, y hasta ahora se han preocupado de los accionistas minoritarios.

Señala que el GEA está buscando aliados pero no quieren que sea el Grupo Gilinski, que tienen la capacidad de invertir $13 billones.

De todas manera, advierte que de aquí a final de año el Grupo Gilinski podría convertirse en el tercer inversionista más importante en el Grupo Nutresa pues en los últimos día llegaron importantes paquetes de acciones de inversionistas que aceptaron la propuesta de compra.

Al cierre de ayer 892 accionistas han aceptado vender 19.906.801 acciones, que representan el 6,94% del monto máximo de acciones a comprar por parte del Grupo Gilinski.

Esta opa se mantendrá abierta hasta el 12 de enero, luego de que los ofertantes decidieron ampliarla ante la poca aceptación que venía registrando y en previsión de su cierre, el viernes pasado.

De todas manera, Moreno indica que con la llegada de Grupo Gilinski como uno de los principales inversionista a Grupo Nutresa, esta acción posiblemente va a ver reducida su negociación en la Bolsa de Colombia.

Adicionalmente, comenta que en caso de que Gilinski entre a la Junta Directiva de Nutresa, se va a presentar una puja, caso en el que tendrían que buscar una fórmula de convivencia y armonía en la presentación de propuestas y en la toma de decisiones en materia financiera y de negocios con los planes de expansión del principal conglomerado procesador de alimentos.

REACCIONES DE OTRAS EMPRESAS

Bancolombia y Grupo Argos, dos empresas del GEA, que hasta ahora no han estado en el radar de las opas, anunciaron medidas para ampliarse y mejorar la rentabilidad de los accionistas. Bancolombia separó de su negocio a Nequi, la app bancaria digital y la convertirá en compañía de financiamiento y subirá el dividendo a los socios del banco.

Por su parte, Cementos Argos reactivó un plan para que su negocio de Estados Unidos se liste y emita acciones en la bolsa de Nueva York, a través de una emisión pública inicial de acciones en el mercado de capitales de Estados Unidos (“initial public offering” IPO).

