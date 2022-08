Trabajadores renunciaron al tiempo por maltratos del jefe

A través de un video de TikTok, que se hizo viral, varios trabajadores mostraron su renuncia a una tienda de zapatos ubicada en Virginia, Estados Unidos. Como se explica en la cinta, se trató de un acto de huelga masiva.



El objetivo era protestar contra los malos tratos por parte de su jefe.



"Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (gerente directo), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates”, escribió una de las trabajadoras en un vídeo compartido en TikTok.

Las imágenes muestran a los empleados renunciar al tiempo, recoger sus cosas e ir abandonando las instalaciones de la tienda. Asimismo, manifiestan que se sienten muy bien de haber dejado ese lugar.

En los comentarios del video han aparecido antiguos empleados de dicha empresa que mostraron su respaldo a los trabajadores y afirmaron que vivieron una situación similar. "Odiaba ese trabajo, me despidieron porque otro empleado robó y yo no me enteré”, escribe una usuario.

Ahora bien, las renuncias masivas se han convertido en una tendencia de los últimos años. Al menos en varios lugares de Estados Unidos. Cifras de Pew Research muestran que el 63% de las personas dejan sus trabajos por falta de crecimiento profesional o malas condiciones laborales.



Asimismo, el 57% renuncia porque se sienten maltratados en su sitio de trabajo.



